Экс-замглавы Госдепа США Виктория Нуланд убеждена, что Украина должна одержать победу в развязанной Россией преступной войне при определенных условиях.
Что необходимо Украине для победы в развязанной Россией войне
В частности, Нуланд подчеркнула, что кремлевский диктатор Владимир Путин не смог добиться поставленных целей в преступной войне против Украины и разрушить ее, лишив суверенитет и демократическое будущее.
По ее словам, Украина может победить в этой войне при мощной и устойчивой поддержке партнеров.
Как западные партнеры должны помочь Украине
Нуланд также акцентировала внимание на том, что должны сделать партнеры Украины для победы.
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