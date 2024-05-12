Что необходимо Украине для победы в развязанной Россией войне

В частности, Нуланд подчеркнула, что кремлевский диктатор Владимир Путин не смог добиться поставленных целей в преступной войне против Украины и разрушить ее, лишив суверенитет и демократическое будущее.

Потому что демократическая Украина, европейская Украина, помимо всего прочего, представляет угрозу его модели России, а также потому, что это первый строительный блок для его больших территориальных амбиций, — подчеркнула Нуланд. Поделиться

По ее словам, Украина может победить в этой войне при мощной и устойчивой поддержке партнеров.

Может ли Украина добиться успеха? Безусловно. Может ли Украина выйти из этой ситуации более суверенной, экономически независимой, более сильной, более европейской, чем сейчас? Безусловно. И я думаю, что так будет. Но мы должны оставаться с ней. Мы должны быть уверены, что наши союзники останутся с ней, — подчеркнула эксвысока должность Госдепа США. Поделиться

Как западные партнеры должны помочь Украине

Нуланд также акцентировала внимание на том, что должны сделать партнеры Украины для победы.