Нуланд назвала ключевые условия для победы Украины в войне
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Нуланд назвала ключевые условия для победы Украины в войне

Виктория Нуланд
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Источник:  Politico

Экс-замглавы Госдепа США Виктория Нуланд убеждена, что Украина должна одержать победу в развязанной Россией преступной войне при определенных условиях.

Что необходимо Украине для победы в развязанной Россией войне

В частности, Нуланд подчеркнула, что кремлевский диктатор Владимир Путин не смог добиться поставленных целей в преступной войне против Украины и разрушить ее, лишив суверенитет и демократическое будущее.

Потому что демократическая Украина, европейская Украина, помимо всего прочего, представляет угрозу его модели России, а также потому, что это первый строительный блок для его больших территориальных амбиций, — подчеркнула Нуланд.

По ее словам, Украина может победить в этой войне при мощной и устойчивой поддержке партнеров.

Может ли Украина добиться успеха? Безусловно. Может ли Украина выйти из этой ситуации более суверенной, экономически независимой, более сильной, более европейской, чем сейчас? Безусловно. И я думаю, что так будет. Но мы должны оставаться с ней. Мы должны быть уверены, что наши союзники останутся с ней, — подчеркнула эксвысока должность Госдепа США.

Как западные партнеры должны помочь Украине

Нуланд также акцентировала внимание на том, что должны сделать партнеры Украины для победы.

Мы должны ускорить многие инициативы, например, помочь Украине создать военные силы будущего, развернуть более дальнобойные вооружения для достижения стратегического эффекта, обеспечить защиту критической инфраструктуры и энергетического сектора, создать нашу собственную оборонную промышленную базу, а также базу наших союзников и Украины, чтобы мы и Украина строили быстрее России и Китая, — отметила бывший дипломат.

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