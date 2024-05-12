Нуланд назвала ключові умови для перемоги України у війні
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Нуланд назвала ключові умови для перемоги України у війні

Вікторія Нуланд
Джерело:  Politico

Екс-заступниця очільника Держдепу США Вікторія Нуланд переконана, що Україна має здобути перемогу у розв'язаній Росією злочинній війні за певних умов.

Що необхідно Україні для перемоги у розв’язаній Росією війні

Зокрема, Нуланд підкреслила, що кремлівський диктатор Володимир Путін не зміг домогтись поставлених цілей у злочинній війні проти України і зруйнувати її, позбавивши суверенітету та демократичного майбутнього.

Тому що демократична Україна, європейська Україна, крім усього іншого, становить загрозу для його моделі Росії, а також тому, що це перший будівельний блок для його великих територіальних амбіцій, — підкреслила Нуланд.

За її словами, Україна може перемогти у цій війні за потужної та сталої підтримки партнерів.

Чи може Україна досягти успіху? Безумовно. Чи може Україна вийти з цієї ситуації більш суверенною, більш економічно незалежною, більш сильною, більш європейською, ніж зараз? Безумовно. І я думаю, що так і буде. Але ми повинні залишатися з нею. Ми маємо бути впевнені, що наші союзники залишаться з нею, — підкреслила ексвисокопосадовиця Держдепу США.

Як західні партнери мають допомогти Україні

Нуланд також акцентувала увагу на тому, що повинні зробити партнери України для перемоги.

Ми маємо прискорити багато з ініціатив, наприклад, допомогти Україні створити військові сили майбутнього, розгорнути більш далекобійні озброєння для досягнення стратегічного ефекту, забезпечити захист критичної інфраструктури та енергетичного сектору, створити нашу власну оборонну промислову базу, а також базу наших союзників і України, щоб ми та Україна будували швидше, ніж Росія і Китай, — зазначила колишній дипломат.

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