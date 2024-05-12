Екс-заступниця очільника Держдепу США Вікторія Нуланд переконана, що Україна має здобути перемогу у розв'язаній Росією злочинній війні за певних умов.
Що необхідно Україні для перемоги у розв’язаній Росією війні
Зокрема, Нуланд підкреслила, що кремлівський диктатор Володимир Путін не зміг домогтись поставлених цілей у злочинній війні проти України і зруйнувати її, позбавивши суверенітету та демократичного майбутнього.
За її словами, Україна може перемогти у цій війні за потужної та сталої підтримки партнерів.
Як західні партнери мають допомогти Україні
Нуланд також акцентувала увагу на тому, що повинні зробити партнери України для перемоги.
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