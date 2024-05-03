NYT спрогнозировал сроки предоставления Украине вооружения от стран-партнеров

В апреле США, Британия и еще ряд стран объявили о новых крупных пакетах оружия для Украины.

Украина ждет обещанное США и Германией вооружение

После одобрения новой программы американской военной помощи, Украина уже получила несколько срочных поставок оружия, но со следующими партиями могут возникнуть задержки.

Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, в минувшее воскресенье Украина получила партию противотанковых средств, ракет и крайне необходимых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Вторая партия прибыла в понедельник. А во вторник в Польшу из Испании прибыла новая поставка ракет-перехватчиков в системы Patriot. В скором времени они будут на украинском фронте, сказал высокопоставленный испанский чиновник.

Однако и дальше выдерживать такой темп, США и другим союзникам по НАТО будет сложно, отмечает автор публикации.

Вооружение, обещанное Соединенными Штатами, Великобританией и Германией — все они объявили о новой значительной военной поддержке в последние три недели — может занять месяцы, прежде чем поступит достаточно значительное количество, чтобы укрепить оборону Украины на поле боя, — пишет NYT со ссылкой на слова западных должностных лиц. Поделиться

Высокопоставленные чиновники США и других стран Запада согласились, что артиллерия, средства противовоздушной обороны и другие боеприпасы являются самыми неотложными потребностями Украины. Они также относятся к оружию, которое можно доставить быстрее всего.

Боевые машины, лодки, сложные пушки, ракетные установки и системы противовоздушной обороны намного сложнее и занимают больше времени для перемещения — отчасти потому, что их размеры часто требуют доставлять их по морю и поездами под сильной охраной.

Один американский чиновник сказал, что большая часть крупного оружия, которое было профинансировано за счет новой помощи США, и даже некоторые боеприпасы, скорее всего, не будут доставлены до конца лета или даже позже.

Чиновник США отметил, что нужно время, чтобы разобраться, какие предметы можно передать Украине, не истощая подразделения НАТО, которые должны быть боеспособными, например, использующие боевые машины пехоты Bradley и броневики Humvee. Другое оружие, например артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в которых крайне нуждается Украина, является дефицитом во всем мире.

Кроме того, украинские войска нуждаются в обучении пользованию определенным оружием, прежде чем его можно будет передать. К примеру, это касается третьей системы Patriot, о передаче которой сообщила Германия еще в середине апреля. Поделиться

Ожидается, что новая система Patriot поступит в Украину не раньше конца июня. Ее снабжение может совпасть с поставкой другой большой системы вооружений, которую Украина давно требовала: истребителей F-16.

Поставки западного оружия: что известно

29 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что новая помощь от США наконец-то начала поступать в Украину, но пока поставляется не все из обещанного.

Глава государства отметил, что Россия попытается по максимуму использовать время, пока ВСУ не восстановили свои запасы оружия.

По данным Reuters, украинские артиллеристы на фронте до сих пор испытывают дефицит вооружений, несмотря на возобновление поставок. Они признаются, что даже в самые плохие первые недели полномасштабной войны имели больше боекомплекта, чем сейчас.