Лауреатами премии Шведского центрального банка по экономическим наукам в честь Альфреда Нобеля стали экономисты Дарон Ведьмоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон за ведущие исследования в обеспечении экономического развития.

Что известно о нынешних лауреатах Нобелевской премии по экономике

Отмечается, что Дарон Ведьмоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон провели исследования по теме формирования институтов и их влияния на дальнейшее экономическое развитие.

В частности, ученые доказали, что одним из ключевых факторов в разнице между уровнем благосостояния в разных странах есть общественные институции, введенные еще во время колонизации.

Было доказано, что общества с отсутствующими гарантиями верховенства права и эксплуатирующими население институтами не генерируют изменений или роста к лучшему.

Подчеркивается, что инклюзивные институты часто внедрялись в бедных странах во время их колонизации, что впоследствии обеспечило изменения к лучшему.

Экономисты отмечают, что это очень важно, ведь именно поэтому бывшие когда-то богатые колонии пока бедны, а когда-то были бедными, теперь наоборот богатые.

Что известно о причине развитой во многих странах проблемы экономического упадка

Ученые объясняют, что в случае угрозы возникновения революции в стране действующая власть встает перед дилеммой, они стремятся сохранить власть и успокоить население, предлагая экономические реформы, однако граждане не склонны верить обещаниям, и вряд ли поверят, что система не вернется к старым практикам при первой стабилизации ситуации.

Отмечается, что единственным вариантом в этом случае может быть только передача власти и установление демократии.