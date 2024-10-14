Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике. Что о них известно
Категория
Наука и медицина
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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике. Что о них известно

Нобелевская премия
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Источник:  Нобелевская премия

Лауреатами премии Шведского центрального банка по экономическим наукам в честь Альфреда Нобеля стали экономисты Дарон Ведьмоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон за ведущие исследования в обеспечении экономического развития.

Главные тезисы

  • Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали Дарон Ведьмоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон за исследования влияния общественных институтов на экономическое развитие.
  • Исследования лауреатов подтвердили ключевую роль инклюзивных институтов в улучшении экономической ситуации и уменьшении разницы в благосостоянии между странами.
  • Ученые отмечают, что общественные институции, введенные при колонизации, играют важную роль в формировании экономического развития.
  • При угрозе революции власть сталкивается с выбором между демократией и стабильностью развития страны.
  • Исследования лауреатов Нобелевской премии по экономике внесли значительный вклад в понимание механизмов экономического развития и проблем улучшения благосостояния на уровне стран.

Что известно о нынешних лауреатах Нобелевской премии по экономике

Отмечается, что Дарон Ведьмоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон провели исследования по теме формирования институтов и их влияния на дальнейшее экономическое развитие.

В частности, ученые доказали, что одним из ключевых факторов в разнице между уровнем благосостояния в разных странах есть общественные институции, введенные еще во время колонизации.

Было доказано, что общества с отсутствующими гарантиями верховенства права и эксплуатирующими население институтами не генерируют изменений или роста к лучшему.

Подчеркивается, что инклюзивные институты часто внедрялись в бедных странах во время их колонизации, что впоследствии обеспечило изменения к лучшему.

Экономисты отмечают, что это очень важно, ведь именно поэтому бывшие когда-то богатые колонии пока бедны, а когда-то были бедными, теперь наоборот богатые.

Что известно о причине развитой во многих странах проблемы экономического упадка

Ученые объясняют, что в случае угрозы возникновения революции в стране действующая власть встает перед дилеммой, они стремятся сохранить власть и успокоить население, предлагая экономические реформы, однако граждане не склонны верить обещаниям, и вряд ли поверят, что система не вернется к старым практикам при первой стабилизации ситуации.

Отмечается, что единственным вариантом в этом случае может быть только передача власти и установление демократии.

Уменьшение огромной разницы в доходах между странами является одним из самых больших вызовов нашего времени. Лауреаты продемонстрировали важность общественных институтов для достижения этой цели, подчеркнул председатель комитета премии по экономическим наукам Якоб Свенссон.

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