Цьогорічними лавреатами премії Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля стали економісти Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон та Джеймс Робінсон за провідні дослідження у забезпеченні економічного розвитку.

Що відомо про цьогорічних лавреатів Нобелівської премії з економіки

Зазначається, що Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон та Джеймс Робінсон провели дослідження на тему формування інституцій і їхньго впливу на подальший економічний розвиток.

Зокрема, науковці довели, що одним з ключових чинників у різниці між рівнем добробуту у різних країнах є суспільні інституції, запроваджені ще під час колонизації.

Було доведено, що суспільства з відсутніми гарантіями верховенства права та інститутами, які експлуатують населення, не генерують змін, або зростання на краще.

Підкреслюється, що інклюзивні інститути часто запроваджувались у бідних країнах під час їхньої колонізації, що згодом забезпечило зміни на краще.

Економісти зазначають, що це дуже важливо, адже саме тому колишні колись багаті колонії наразі бідні, а ті, що колись були бідними, тепер навпаки багаті.

Що відомо про причину розвиненої у багатьох країнах проблеми економічного занепаду

Науковці пояснюють, що у разі загрози виникнення революції в країні діюча влада постає перед ділемою, вони прагнуть зберегти владу і заспокоїти населення, пропонуючи економічні реформи, однак громадяни не схильні вірити обіцянкам, і навряд чи повірять, що система не повернеться до старих практик за першої стабілізації ситуації.

Зазначається, що єдиним варіантом у такому випадку може бути тільки передача влади та встановлення демократії.