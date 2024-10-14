Цьогорічними лавреатами премії Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля стали економісти Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон та Джеймс Робінсон за провідні дослідження у забезпеченні економічного розвитку.
Головні тези:
- Лауреати досліджували вплив суспільних інститутів на економічний розвиток, виявивши їх ключову роль у формуванні добробуту країн.
- Їхні роботи підтвердили, що інклюзивні інститути впливають на покращення економічної ситуації, в той час як експлуатуючі суспільні структури не сприяють розвитку.
- В умовах загрози революції влада має вибір між передачею влади та демократією, щоб забезпечити стабільність та сприяти розвитку країни.
- Один із величезних викликів сучасності - зменшення різниці в доходах між країнами, а лауреати довели важливість суспільних інститутів у досягненні цієї мети.
- Дослідження лауреатів Нобелівської премії з економіки стали важливим внеском у розвиток економічних теорій та практик.
Що відомо про цьогорічних лавреатів Нобелівської премії з економіки
Зазначається, що Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон та Джеймс Робінсон провели дослідження на тему формування інституцій і їхньго впливу на подальший економічний розвиток.
Зокрема, науковці довели, що одним з ключових чинників у різниці між рівнем добробуту у різних країнах є суспільні інституції, запроваджені ще під час колонизації.
Було доведено, що суспільства з відсутніми гарантіями верховенства права та інститутами, які експлуатують населення, не генерують змін, або зростання на краще.
Підкреслюється, що інклюзивні інститути часто запроваджувались у бідних країнах під час їхньої колонізації, що згодом забезпечило зміни на краще.
Економісти зазначають, що це дуже важливо, адже саме тому колишні колись багаті колонії наразі бідні, а ті, що колись були бідними, тепер навпаки багаті.
Що відомо про причину розвиненої у багатьох країнах проблеми економічного занепаду
Науковці пояснюють, що у разі загрози виникнення революції в країні діюча влада постає перед ділемою, вони прагнуть зберегти владу і заспокоїти населення, пропонуючи економічні реформи, однак громадяни не схильні вірити обіцянкам, і навряд чи повірять, що система не повернеться до старих практик за першої стабілізації ситуації.
Зазначається, що єдиним варіантом у такому випадку може бути тільки передача влади та встановлення демократії.
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