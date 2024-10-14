Оголошені лавреати Нобелівської премії з економіки. Що про них відомо
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Оголошені лавреати Нобелівської премії з економіки. Що про них відомо

Нобелівська премія
Джерело:  Нобелівська премія

Цьогорічними лавреатами премії Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля стали економісти Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон та Джеймс Робінсон за провідні дослідження у забезпеченні економічного розвитку. 

Головні тези:

  • Лауреати досліджували вплив суспільних інститутів на економічний розвиток, виявивши їх ключову роль у формуванні добробуту країн.
  • Їхні роботи підтвердили, що інклюзивні інститути впливають на покращення економічної ситуації, в той час як експлуатуючі суспільні структури не сприяють розвитку.
  • В умовах загрози революції влада має вибір між передачею влади та демократією, щоб забезпечити стабільність та сприяти розвитку країни.
  • Один із величезних викликів сучасності - зменшення різниці в доходах між країнами, а лауреати довели важливість суспільних інститутів у досягненні цієї мети.
  • Дослідження лауреатів Нобелівської премії з економіки стали важливим внеском у розвиток економічних теорій та практик.

Що відомо про цьогорічних лавреатів Нобелівської премії з економіки

Зазначається, що Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон та Джеймс Робінсон провели дослідження на тему формування інституцій і їхньго впливу на подальший економічний розвиток.

Зокрема, науковці довели, що одним з ключових чинників у різниці між рівнем добробуту у різних країнах є суспільні інституції, запроваджені ще під час колонизації.

Було доведено, що суспільства з відсутніми гарантіями верховенства права та інститутами, які експлуатують населення, не генерують змін, або зростання на краще.

Підкреслюється, що інклюзивні інститути часто запроваджувались у бідних країнах під час їхньої колонізації, що згодом забезпечило зміни на краще.

Економісти зазначають, що це дуже важливо, адже саме тому колишні колись багаті колонії наразі бідні, а ті, що колись були бідними, тепер навпаки багаті.

Що відомо про причину розвиненої у багатьох країнах проблеми економічного занепаду

Науковці пояснюють, що у разі загрози виникнення революції в країні діюча влада постає перед ділемою, вони прагнуть зберегти владу і заспокоїти населення, пропонуючи економічні реформи, однак громадяни не схильні вірити обіцянкам, і навряд чи повірять, що система не повернеться до старих практик за першої стабілізації ситуації.

Зазначається, що єдиним варіантом у такому випадку може бути тільки передача влади та встановлення демократії.

Зменшення величезної різниці в доходах між країнами є одним із найбільших викликів нашого часу. Лауреати продемонстрували важливість суспільних інституцій для досягнення цієї мети, — підкреслив голова комітету премії з економічних наук Якоб Свенссон.

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