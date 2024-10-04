Обломки еще одного беспилотника РФ нашли в Румынии

На территории Румынии 4 октября в очередной раз обнаружили обломки ударного дрона, который российские оккупанты запустили в направлении Украины.
Главные тезисы
- Обнаружение обломков российского беспилотника в Румынии свидетельствует о проникновении дронов в регион и нарушении международного права.
- Министерство обороны Румынии проведет анализ найденных обломков в соответствии с правовыми процедурами, осуждая атаки РФ на украинские объекты.
- Румыния неоднократно сталкивалась с обломками российских дронов на своей территории, что подтверждает агрессивное поведение России.
В Румынии снова нашли фрагменты российского шахеда
Как отметили в Министерстве обороны Румынии, фрагменты дрона обнаружили в районе Литцовского канала, примерно в километре от Георгиевского устья, расположенного в дельте Дуная.
Там подчеркнули, что беспилотник обнаружили в загородной зоне, и никаких элементов инфраструктуры он не поразил.
Министерство национальной обороны решительно осуждает атаки, совершенные Российской Федерацией против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, неоправданных и серьезно противоречащих международному праву.
Российские шахеды много раз падали в Румынии
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Румыния неоднократно сообщала, что обнаруживала на своей территории обломки российских дронов.
Также 20 августа фрагменты русских дронов снова были найдены на территории Румынии.
Такие же находки были обнаружены еще несколько раз в сентябре.
Кроме того, по данным Воздушных сил, в ночь на 8 сентября российский дрон залетел в Румынию из Одесской области. Тогда же жители приграничных с Украиной румынских уездов получили уведомления об угрозе падения объектов.
27 сентября в Румынии объявляли тревогу для жителей северной части уезда Тулча. Причиной стало выявление группы российских беспилотников, направлявшихся к украинским целям на границе с Румынией.
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