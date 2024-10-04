Обломки еще одного беспилотника РФ нашли в Румынии

На территории Румынии 4 октября в очередной раз обнаружили обломки ударного дрона, который российские оккупанты запустили в направлении Украины.

В Румынии снова нашли фрагменты российского шахеда

Как отметили в Министерстве обороны Румынии, фрагменты дрона обнаружили в районе Литцовского канала, примерно в километре от Георгиевского устья, расположенного в дельте Дуная.

Команда специалистов Минобороны, Румынской разведывательной службы и Министерства внутренних дел обыскала указанный периметр, откуда были изъяты фрагменты беспилотника российского происхождения, которые будут проанализированы в соответствии с правовыми процедурами. Поделиться

Там подчеркнули, что беспилотник обнаружили в загородной зоне, и никаких элементов инфраструктуры он не поразил.

Министерство национальной обороны решительно осуждает атаки, совершенные Российской Федерацией против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, неоправданных и серьезно противоречащих международному праву.

Российские шахеды много раз падали в Румынии

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Румыния неоднократно сообщала, что обнаруживала на своей территории обломки российских дронов.

К примеру, после атаки РФ по Украине 31 июля в Румынии были обнаружены новые фрагменты дрона в районе Чаталкиой уезда Тулча. Поделиться

Также 20 августа фрагменты русских дронов снова были найдены на территории Румынии.

Такие же находки были обнаружены еще несколько раз в сентябре.

Кроме того, по данным Воздушных сил, в ночь на 8 сентября российский дрон залетел в Румынию из Одесской области. Тогда же жители приграничных с Украиной румынских уездов получили уведомления об угрозе падения объектов.

27 сентября в Румынии объявляли тревогу для жителей северной части уезда Тулча. Причиной стало выявление группы российских беспилотников, направлявшихся к украинским целям на границе с Румынией.