Уламки ще одного безпілотника РФ знайшли в Румунії
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Уламки ще одного безпілотника РФ знайшли в Румунії

Міністерство оборони Румунії
уламки шахеда
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На території Румунії 4 жовтня вчергове виявили уламки ударного дрона, який російські окупанти запустили у напрямку України.

Головні тези:

  • Уламки російського безпілотника знову виявлені в Румунії біля кордону з Україною, що свідчить про продовження активності російських дронів у регіоні.
  • Румунія неодноразово стикалася з уламками російських безпілотників на своїй території, що підтверджує агресивну поведінку Росії.
  • Міністерство оборони Румунії відзначило, що знайдені уламки безпілотника будуть проаналізовані відповідно до правових процедур, а атаки РФ проти українських об'єктів засуджені як порушення міжнародного права.

У Румунії знову знайшли фрагменти російського шахеда

Як зазначили у Міністерстві оборони Румунії, фрагменти дрона виявили в районі Літцовського каналу, приблизно за кілометр від Георгіївського гирла, що в дельті Дунаю.

Команда фахівців Міноборони, Румунської розвідувальної служби та Міністерства внутрішніх справ обшукала вказаний периметр, звідки були вилучені фрагменти безпілотника російського походження, які будуть проаналізовані відповідно до правових процедур.

Там наголосили, що безпілотник виявили в позаміській зоні, й жодних елементів інфраструктури він не уразив.

Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені Російською Федерацією проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є невиправданими та серйозно суперечать міжнародному праву.

Російські шахеди багато разів падали у Румунії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Румунія неодноразово повідомляла, що виявляла на своїй території уламки російських дронів.

Наприклад, після атаки РФ по Україні 31 липня у Румунії були виявлені нові фрагменти дрона в районі Чаталкіой повіту Тулча.

Також 20 серпня фрагменти російських дронів знову були знайдені на території Румунії.

Такі ж знахідки були виявлена ще декілька разів у вересні.

Окрім того, за даними Повітряних сил, у ніч на 8 вересня російський дрон залетів у Румунію з Одеської області. Тоді ж мешканці прикордонних з Україною румунських повітів отримали сповіщення про загрозу падіння об'єктів.

А 27 вересня у Румунії оголошували тривогу для жителів північної частини повіту Тулча. Причиною стало виявлення групи російських безпілотників, які прямували до українських цілей на кордоні з Румунією.

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