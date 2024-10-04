Уламки ще одного безпілотника РФ знайшли в Румунії

На території Румунії 4 жовтня вчергове виявили уламки ударного дрона, який російські окупанти запустили у напрямку України.
Головні тези:
- Уламки російського безпілотника знову виявлені в Румунії біля кордону з Україною, що свідчить про продовження активності російських дронів у регіоні.
- Румунія неодноразово стикалася з уламками російських безпілотників на своїй території, що підтверджує агресивну поведінку Росії.
- Міністерство оборони Румунії відзначило, що знайдені уламки безпілотника будуть проаналізовані відповідно до правових процедур, а атаки РФ проти українських об'єктів засуджені як порушення міжнародного права.
У Румунії знову знайшли фрагменти російського шахеда
Як зазначили у Міністерстві оборони Румунії, фрагменти дрона виявили в районі Літцовського каналу, приблизно за кілометр від Георгіївського гирла, що в дельті Дунаю.
Там наголосили, що безпілотник виявили в позаміській зоні, й жодних елементів інфраструктури він не уразив.
Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені Російською Федерацією проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є невиправданими та серйозно суперечать міжнародному праву.
Російські шахеди багато разів падали у Румунії
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Румунія неодноразово повідомляла, що виявляла на своїй території уламки російських дронів.
Також 20 серпня фрагменти російських дронів знову були знайдені на території Румунії.
Такі ж знахідки були виявлена ще декілька разів у вересні.
Окрім того, за даними Повітряних сил, у ніч на 8 вересня російський дрон залетів у Румунію з Одеської області. Тоді ж мешканці прикордонних з Україною румунських повітів отримали сповіщення про загрозу падіння об'єктів.
А 27 вересня у Румунії оголошували тривогу для жителів північної частини повіту Тулча. Причиною стало виявлення групи російських безпілотників, які прямували до українських цілей на кордоні з Румунією.
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