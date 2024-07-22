Обрыв троса на аттракционе в Киеве. Спасатели обнаружили тело парня
Категория
Украина
Дата публикации

Обрыв троса на аттракционе в Киеве. Спасатели обнаружили тело парня

Обрыв троса на аттракционе в Киеве. Спасатели обнаружили тело парня
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Спасатели утром 22 июля обнаружили тело 20-летнего парня, который накануне упал в Днепр из-за обрыва троллея в Киеве.

Главные тезисы

 

  • Проводится расследование по факту нарушения правил безопасности и служебной халатности, приведших к гибели человека.
  • Киевская городская прокуратура предпринимала попытки остановить работу аттракциона, где произошла трагедия.
  • Поисковая операция продолжалась почти сутки, привлечены сотрудники полиции и спасатели ГСЧС.

Спасатели нашли тело парня, упавшего в Днепр из-за обрыва троллея

Отмечается, что тело погибшего парня обнаружено при обследовании дна реки. В целом поисковая операция, которую осуществляли сотрудники отдела полиции в речном порту Киев и спасатели ГСЧС, продолжалась почти сутки.

21 июля тело погибшего искали около семи часов и с наступлением сумерек операция по поискам была прекращена. Утром 22 июля сотрудники полиции совместно со спасателями ГСЧС возобновили поисковые мероприятия.

Что известно о трагедии в Киеве

21 июля в центре Киева оборвалась канатная дорога через Днепр, расположенная у Пешеходного моста на Труханов остров. К моменту обрыва троса на аттракционе находился мужчина, он упал в воду.

В результате обрыва троса погиб парень 2004 года рождения.

Полиция возбудила дело по двум статьям — нарушение правил безопасности лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей — ч. 2. ст. 272 Уголовного кодекса Украины, и служебная халатность, повлекшая смерть человека — ч.3 ст. 367 УК Украины.

Кроме того, стало известно, что Киевская городская прокуратура в 2021 году пыталась остановить работу аттракциона над Днепром, где сегодня оборвался трос. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Прокуроры просили признать незаконным и отменить решение КГГА о том, что победителем инвестиционного конкурса признали компанию без «опыта эксплуатации аттракционов подобного типа, учитывая их потенциальную опасность для жизни и здоровья».

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