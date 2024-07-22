Обрив тросу на атракціоні у Києві. Рятувальники знайшли тіло хлопця

Рятувальники вранці 22 липня знайшли тіло 20-річного хлопця, який напередодні впав у Дніпро через обрив тролея у Києві.

Рятувальники знайшли тіло хлопця, який впав у Дніпро через обрив тролея

Зазначається, що тіло загиблого хлопця знайдено під час обстеження дна річки. Загалом пошукова операція, яку здійснювали працівники відділу поліції у річковому порту Київ та рятувальники ДСНС, тривала майже добу.

21 липня тіло загиблого шукали близько семи годин та з настанням сутінок операція з пошуків була припинена. Вранці 22 липня працівники поліції спільно з рятувальниками ДСНС відновили пошукові заходи.

Що відомо про трагедію у Києві

21 липня у центрі Києва обірвалася канатна дорога через Дніпро, що розташована біля Пішохідного мосту на Труханів острів. На момент обриву тросу на атракціоні знаходився чоловік, він впав у воду.

В результаті обриву троса загинув хлопець 2004 року народження.

Наразі поліція порушила справу за двома статтями — порушення правил безпеки особою, яка зобовʼязана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей — ч. 2. ст. 272 Кримінального кодексу України, та службова недбалість, що спричинила смерть людини — ч.3 ст. 367 КК України.

Окрім цього стало відомо, що Київська міська прокуратура у 2021 році намагалася зупинити роботу атракціону над Дніпром, де сьогодні обірвався трос. Про це повідомили у пресслужбі установи.