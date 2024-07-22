Обрив тросу на атракціоні у Києві. Рятувальники знайшли тіло хлопця
Категорія
Україна
Дата публікації

Обрив тросу на атракціоні у Києві. Рятувальники знайшли тіло хлопця

Обрив тросу на атракціоні у Києві. Рятувальники знайшли тіло хлопця

Рятувальники вранці 22 липня знайшли тіло 20-річного хлопця, який напередодні впав у Дніпро через обрив тролея у Києві.

Головні тези:

 

  • Поліція порушила справу за порушення правил безпеки та службову недбалість, яка призвела до смертельної трагедії.
  • Прокуратура у 2021 році вже намагалася зупинити роботу атракціону, де сталася трагедія через обрив тросу.
  • Працівники рятувальної служби провели пошукову операцію протягом майже доби, після чого вдалося знайти тіло загиблого хлопця.

Рятувальники знайшли тіло хлопця, який впав у Дніпро через обрив тролея

Зазначається, що тіло загиблого хлопця знайдено під час обстеження дна річки. Загалом пошукова операція, яку здійснювали працівники відділу поліції у річковому порту Київ та рятувальники ДСНС, тривала майже добу.

21 липня тіло загиблого шукали близько семи годин та з настанням сутінок операція з пошуків була припинена. Вранці 22 липня працівники поліції спільно з рятувальниками ДСНС відновили пошукові заходи.

Що відомо про трагедію у Києві

21 липня у центрі Києва обірвалася канатна дорога через Дніпро, що розташована біля Пішохідного мосту на Труханів острів. На момент обриву тросу на атракціоні знаходився чоловік, він впав у воду.

В результаті обриву троса загинув хлопець 2004 року народження.

Наразі поліція порушила справу за двома статтями — порушення правил безпеки особою, яка зобовʼязана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей — ч. 2. ст. 272 Кримінального кодексу України, та службова недбалість, що спричинила смерть людини — ч.3 ст. 367 КК України.

Окрім цього стало відомо, що Київська міська прокуратура у 2021 році намагалася зупинити роботу атракціону над Дніпром, де сьогодні обірвався трос. Про це повідомили у пресслужбі установи. 

Прокурори просили визнати незаконним та скасувати рішення КМДА про те, що переможцем інвестиційного конкурсу визнали компанію без «досвіду експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їх потенційну небезпеку для життя та здоровʼя».

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