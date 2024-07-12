Росія почала лякати підривом дамб у Києві та Каневі. Що насправді відбувається

У Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України пояснили, для чого Росія лякає підривом дамб у Києві та Каневі.

У ЦПД розкрили мету заяв РФ про підрив дамб у Києві та Каневі

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі ЦПД, Росія продовжує спроби дестабілізувати ситуацію в Україні в рамках дезінформаційної операції "Мир", намагаючись залякати українців загрозою нових терактів.

У ЦПД нагадали, що офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, ніби Україна готує знищення дамб Київської гідроелектростанції та Канівського водосховища, щоб звинуватити Росію.

Цими заявами Кремль намагається викликати паніку серед українців. Паралельно в українське суспільство вкидаються наративи про необхідність "миру будь-якою ціною", тобто де-факто капітуляції. Ворог розраховує, що українці під впливом страху будуть вимагати піти на поступки Росії, — пояснили у Центрі. Поширити

Зауважується, що попри те, що заява Захарової має вигляд спроби забезпечити Росії алібі перед терактом, у Росії немає засобів та можливостей для знищення дамб біля Києва та Канева.

Знищити ці об’єкти ракетними ударами неможливо, а варіант підриву через диверсію виключений, оскільки дамби перебувають під посиленою охороною, — запевнили у ЦПД. Поширити

Черговий фейк роспропаганди

У Росії звинуватили Україну в підготовці до руйнування дамб Київської гідроелектростанції та Канівського водосховища.

Захарова знову заявила, що українці нібито зруйнували власну Каховську гідроелектростанцію. За її словами, тепер Україна "готує чергову провокацію, щоб звинуватити Росію".