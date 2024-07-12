Росія почала лякати підривом дамб у Києві та Каневі. Що насправді відбувається

У Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України пояснили, для чого Росія лякає підривом дамб у Києві та Каневі.
Головні тези:
- Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні шляхом залякування українців підривом дамб у Києві та Каневі.
- Ці заяви є частиною дезінформаційної операції 'Мир', спрямованої на паніку серед населення та виклик штучного страху.
- Експерти вказують на відсутність засобів та можливостей у Росії для реалізації підриву дамб біля Києва та Канева через їх посилену охорону.
- Руйнування дамб у Києві та Каневі розглядається як фейк російської пропаганди, спрямований на дискредитацію України та виготовлення алібі для можливих подій.
- Україна робить акцент на необхідності миру, проте не готова на капітуляцію перед Росією та поступки у вимушеному порядку.
У ЦПД розкрили мету заяв РФ про підрив дамб у Києві та Каневі
Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі ЦПД, Росія продовжує спроби дестабілізувати ситуацію в Україні в рамках дезінформаційної операції "Мир", намагаючись залякати українців загрозою нових терактів.
У ЦПД нагадали, що офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, ніби Україна готує знищення дамб Київської гідроелектростанції та Канівського водосховища, щоб звинуватити Росію.
Зауважується, що попри те, що заява Захарової має вигляд спроби забезпечити Росії алібі перед терактом, у Росії немає засобів та можливостей для знищення дамб біля Києва та Канева.
Черговий фейк роспропаганди
У Росії звинуватили Україну в підготовці до руйнування дамб Київської гідроелектростанції та Канівського водосховища.
Захарова знову заявила, що українці нібито зруйнували власну Каховську гідроелектростанцію. За її словами, тепер Україна "готує чергову провокацію, щоб звинуватити Росію".
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