Россия начала пугать подрывом дамб в Киеве и Каневе. Что на самом деле происходит

В Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины объяснили, для чего Россия пугает подрывом дамб в Киеве и Каневе.
Главные тезисы
- Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине путем устрашения украинцев подрывом дамб в Киеве и Каневе.
- Эти заявления являются частью дезинформационной операции Мир, направленной на панику среди населения и вызов искусственного страха.
- Эксперты указывают на отсутствие средств и возможностей в России для реализации подрыва дамб возле Киева и Канева из-за усиленной охраны.
- Разрушение дамб в Киеве и Каневе рассматривается как фейк российской пропаганды, направленный на дискредитацию Украины и изготовление алиби для возможных событий.
- Украина делает акцент на необходимости мира, однако, не готова на капитуляцию перед Россией и уступки в вынужденном порядке.
В ЦПИ раскрыли цель заявлений РФ о подрыве дамб в Киеве и Каневе
Как отмечается в сообщении в Telegram-канале ЦПИ, Россия продолжает попытки дестабилизировать ситуацию в Украине в рамках дезинформационной операции "Мир", пытаясь запугать украинцев угрозой новых терактов.
В ЦПИ напомнили, что официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина готовит уничтожение дамб Киевской гидроэлектростанции и Каневского водохранилища, чтобы обвинить Россию.
Отмечается, что несмотря на то, что заявление Захаровой выглядит как попытка обеспечить России алиби перед терактом, у России нет средств и возможностей для уничтожения дамб возле Киева и Канева.
Очередной фейк роспропаганды
В России обвинили Украину в подготовке к разрушению дамб Киевской гидроэлектростанции и Каневского водохранилища.
Захарова снова заявила, что украинцы якобы разрушили собственную Каховскую гидроэлектростанцию. По ее словам, сейчас Украина "готовит очередную провокацию, чтобы обвинить Россию".
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