Россия начала пугать подрывом дамб в Киеве и Каневе. Что на самом деле происходит

В Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины объяснили, для чего Россия пугает подрывом дамб в Киеве и Каневе.

В ЦПИ раскрыли цель заявлений РФ о подрыве дамб в Киеве и Каневе

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале ЦПИ, Россия продолжает попытки дестабилизировать ситуацию в Украине в рамках дезинформационной операции "Мир", пытаясь запугать украинцев угрозой новых терактов.

В ЦПИ напомнили, что официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина готовит уничтожение дамб Киевской гидроэлектростанции и Каневского водохранилища, чтобы обвинить Россию.

Этими заявлениями Кремль пытается вызвать панику среди украинцев. Параллельно в украинское общество вбрасываются нарративы о необходимости "мира любой ценой", то есть де-факто капитуляции. Враг рассчитывает, что украинцы под влиянием страха потребуют пойти на уступки России, — объяснили в Центре. Поделиться

Отмечается, что несмотря на то, что заявление Захаровой выглядит как попытка обеспечить России алиби перед терактом, у России нет средств и возможностей для уничтожения дамб возле Киева и Канева.

Уничтожить эти объекты ракетными ударами невозможно, а вариант подрыва из-за диверсии исключен, поскольку дамбы находятся под усиленной охраной, заверили в ЦПИ. Поделиться

Очередной фейк роспропаганды

В России обвинили Украину в подготовке к разрушению дамб Киевской гидроэлектростанции и Каневского водохранилища.

Захарова снова заявила, что украинцы якобы разрушили собственную Каховскую гидроэлектростанцию. По ее словам, сейчас Украина "готовит очередную провокацию, чтобы обвинить Россию".