Россия начала пугать подрывом дамб в Киеве и Каневе. Что на самом деле происходит
Категория
Украина
Дата публикации

Россия начала пугать подрывом дамб в Киеве и Каневе. Что на самом деле происходит

ЦПД
Россия начала пугать подрывом дамб в Киеве и Каневе
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В Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины объяснили, для чего Россия пугает подрывом дамб в Киеве и Каневе.

Главные тезисы

  • Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине путем устрашения украинцев подрывом дамб в Киеве и Каневе.
  • Эти заявления являются частью дезинформационной операции Мир, направленной на панику среди населения и вызов искусственного страха.
  • Эксперты указывают на отсутствие средств и возможностей в России для реализации подрыва дамб возле Киева и Канева из-за усиленной охраны.
  • Разрушение дамб в Киеве и Каневе рассматривается как фейк российской пропаганды, направленный на дискредитацию Украины и изготовление алиби для возможных событий.
  • Украина делает акцент на необходимости мира, однако, не готова на капитуляцию перед Россией и уступки в вынужденном порядке.

В ЦПИ раскрыли цель заявлений РФ о подрыве дамб в Киеве и Каневе

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале ЦПИ, Россия продолжает попытки дестабилизировать ситуацию в Украине в рамках дезинформационной операции "Мир", пытаясь запугать украинцев угрозой новых терактов.

В ЦПИ напомнили, что официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина готовит уничтожение дамб Киевской гидроэлектростанции и Каневского водохранилища, чтобы обвинить Россию.

Этими заявлениями Кремль пытается вызвать панику среди украинцев. Параллельно в украинское общество вбрасываются нарративы о необходимости "мира любой ценой", то есть де-факто капитуляции. Враг рассчитывает, что украинцы под влиянием страха потребуют пойти на уступки России, — объяснили в Центре.

Отмечается, что несмотря на то, что заявление Захаровой выглядит как попытка обеспечить России алиби перед терактом, у России нет средств и возможностей для уничтожения дамб возле Киева и Канева.

Уничтожить эти объекты ракетными ударами невозможно, а вариант подрыва из-за диверсии исключен, поскольку дамбы находятся под усиленной охраной, заверили в ЦПИ.

Очередной фейк роспропаганды

В России обвинили Украину в подготовке к разрушению дамб Киевской гидроэлектростанции и Каневского водохранилища.

Захарова снова заявила, что украинцы якобы разрушили собственную Каховскую гидроэлектростанцию. По ее словам, сейчас Украина "готовит очередную провокацию, чтобы обвинить Россию".

Мы обратили внимание на появившееся сообщение об исследовании так называемым мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского возможных сценариев затопления прилегающих территорий вследствие разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра, — заявила она.

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