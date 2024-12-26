Общественный антикоррупционный совет при Минобороны. Как проголосовать онлайн
Категория
Украина
Дата публикации

Общественный антикоррупционный совет при Минобороны. Как проголосовать онлайн

Минобороны Украины
Общественный антикоррупционный совет при Минобороны. Как проголосовать онлайн
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26 декабря проходит рейтинговое интернет-голосование по избранию членов Общественного антикоррупционного совета при Минобороны. Голосование продлится с 09:00 до 21:00.

Главные тезисы

  • 26 декабря проходит онлайн-голосование для избрания новых членов ГАР при Минобороны.
  • Участие в голосовании могут принять все граждане Украины, проживающие на территории страны.
  • Голосование проводится с 09:00 до 21:00 с использованием сервисов Действие.
  • В ГАР при МОУ будет избрано 15 представителей из общего количества 40 кандидатов.
  • Новый состав совета в течение двух лет будет бороться с коррупционными рисками в сфере обороны.

Как проголосовать за кандидатов в Антикоррупционный совет при Минобороны

Как сообщили в Минобороны, принять участие могут все граждане, проживающие на территории Украины. Аутентификация будет производиться с использованием сервисов "Действие".

Проголосовать можно один раз. В Общественный антикоррупционный совет изберут 15 представителей из 40 кандидатов.

Просмотреть списки кандидатов и проголосовать можно по ссылке.

Министерство обороны Украины объявит результаты выборов в течение пяти рабочих дней после завершения голосования.

В новый состав ГАР МОУ войдут 15 кандидатов, которые наберут наибольшее количество голосов. В течение двух лет они помогут бороться с коррупционными рисками в работе Минобороны.

Что этому предшествовало

Напомним, 10 апреля 2023 года Министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ «Об утверждении Состава Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины».

В состав Совета вошли лица, которые по результатам общенационального голосования, состоявшегося на платформе НАПК, набрали наибольшее количество голосов, а именно:

  1. Геращенко Александр Владимирович — от ОО «Центр противодействия рейдерству и коррупции»;

  2. Григорян Артак Володиевич — от ОО «Всеукраинское объединение «Автомайдан»;

  3. Грушовец Евгений Анатольевич — от ВОО «Ассоциация юристов Украины»;

  4. Кальницкий Виталий Владимирович — от ОО «Антикоррупционный топор»;

  5. Кривошея Геннадий Григорьевич — от ОО «Вместе против коррупции»;

  6. Масюк Виталий Владимирович — от ОО «НОВАЯ ЧЕСТНАЯ УКРАИНА»;

  7. Николаенко Татьяна Владимировна — от ОО «Сороритас»;

  8. Оджиковский Виталий Олегович — от ВОО «Ассоциация юристов Украины»;

  9. Остапенко Дмитрий Николаевич — от ВОО «Ассоциация юристов Украины»;

  10. Пионтковский Константин Анатольевич — от ОО «Всеукраинское объединение «Автомайдан»;

  11. Прудковских Виктор Вячеславович — от ОО «Антикоррупционный топор»;

  12. Свирко Олег Станиславович — от ОО «Сороритас»;

  13. 13. Трегуб Елена Николаевна — от ОО «Независимая антикоррупционная комиссия»;

  14. Шуба Анастасия Вадимовна от — ОО «АНТИКОРУПЦИОННЫЙ ТОЧЕР»;

  15. Яровая Богдана Эдуардовна — от ОО «Сороритас».

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