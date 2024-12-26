Общественный антикоррупционный совет при Минобороны. Как проголосовать онлайн

26 декабря проходит рейтинговое интернет-голосование по избранию членов Общественного антикоррупционного совета при Минобороны. Голосование продлится с 09:00 до 21:00.
Главные тезисы
- 26 декабря проходит онлайн-голосование для избрания новых членов ГАР при Минобороны.
- Участие в голосовании могут принять все граждане Украины, проживающие на территории страны.
- Голосование проводится с 09:00 до 21:00 с использованием сервисов Действие.
- В ГАР при МОУ будет избрано 15 представителей из общего количества 40 кандидатов.
- Новый состав совета в течение двух лет будет бороться с коррупционными рисками в сфере обороны.
Как проголосовать за кандидатов в Антикоррупционный совет при Минобороны
Как сообщили в Минобороны, принять участие могут все граждане, проживающие на территории Украины. Аутентификация будет производиться с использованием сервисов "Действие".
Проголосовать можно один раз. В Общественный антикоррупционный совет изберут 15 представителей из 40 кандидатов.
Просмотреть списки кандидатов и проголосовать можно по ссылке.
Министерство обороны Украины объявит результаты выборов в течение пяти рабочих дней после завершения голосования.
В новый состав ГАР МОУ войдут 15 кандидатов, которые наберут наибольшее количество голосов. В течение двух лет они помогут бороться с коррупционными рисками в работе Минобороны.
Что этому предшествовало
Напомним, 10 апреля 2023 года Министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ «Об утверждении Состава Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины».
В состав Совета вошли лица, которые по результатам общенационального голосования, состоявшегося на платформе НАПК, набрали наибольшее количество голосов, а именно:
Геращенко Александр Владимирович — от ОО «Центр противодействия рейдерству и коррупции»;
Григорян Артак Володиевич — от ОО «Всеукраинское объединение «Автомайдан»;
Грушовец Евгений Анатольевич — от ВОО «Ассоциация юристов Украины»;
Кальницкий Виталий Владимирович — от ОО «Антикоррупционный топор»;
Кривошея Геннадий Григорьевич — от ОО «Вместе против коррупции»;
Масюк Виталий Владимирович — от ОО «НОВАЯ ЧЕСТНАЯ УКРАИНА»;
Николаенко Татьяна Владимировна — от ОО «Сороритас»;
Оджиковский Виталий Олегович — от ВОО «Ассоциация юристов Украины»;
Остапенко Дмитрий Николаевич — от ВОО «Ассоциация юристов Украины»;
Пионтковский Константин Анатольевич — от ОО «Всеукраинское объединение «Автомайдан»;
Прудковских Виктор Вячеславович — от ОО «Антикоррупционный топор»;
Свирко Олег Станиславович — от ОО «Сороритас»;
13. Трегуб Елена Николаевна — от ОО «Независимая антикоррупционная комиссия»;
Шуба Анастасия Вадимовна от — ОО «АНТИКОРУПЦИОННЫЙ ТОЧЕР»;
Яровая Богдана Эдуардовна — от ОО «Сороритас».
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