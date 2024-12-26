Громадська антикорупційна рада при Міноборони. Як проголосувати онлайн

26 грудня проходить рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони. Голосування триватиме з 09:00 до 21:00.

Як проголосувати за кандидатів у Антикорупційну раду при Міноборони

Як повідомили в Міноборони, взяти участь можуть усі громадяни, які проживають на території України. Автентифікація відбуватиметься з використанням сервісів "Дія".

Проголосувати можна один раз. До Громадської антикорупційної ради оберуть 15 представників із 40 кандидатів.

Переглянути списки кандидатів і проголосувати можна за посиланням.

Міністерство оборони України оголосить результати виборів упродовж пʼяти робочих днів після завершення голосування.

До нового складу ГАР МОУ увійдуть 15 кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів. Упродовж двох років вони допомагатимуть боротися з корупційними ризиками у роботі Міноборони.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 10 квітня 2023 року, Міністр оборони України Олексій Резніков підписав наказ «Про затвердження Складу Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України».

До складу Ради увійшли особи, які за результатами загальнонаціонального голосування, що відбулося на платформі НАЗК, набрали найбільшу кількість голосів, а саме: