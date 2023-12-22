Выжигание "русского мира". В Саратове подожгли музей путинской пропаганды
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Выжигание "русского мира". В Саратове подожгли музей путинской пропаганды

Музей
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Источник:  online.ua

В Саратове подожгли двери пропагандистского "Музея истории СВО". Его недавно прорекламировал диктатор РФ Владимир Путин.

Что известно о пожаре в Саратове

Местный житель поджег музей в Саратове 21 декабря. В результате поджога пропагандистского музея сгорели якобы только двери, пострадавших нет.

Представители движения против диктаторского режима отметили, что их цель очистить РФ от подобной пропаганды.

Интересно, какие экспонаты хранились в ”музее истории СВО”? Украденные унитазы? Стиральные машины? Микроволновые печи из домов украинских семей? Стены здания явно прогнили не от сырости, а от жалкой пропаганды. Наша цель – очистить Россию от раковой опухоли, метастазы, которую режим пускает во все сферы нашей жизни. И пропаганда "русского мира" – одна из таких опухолей, которые мы должны выжигать, – говорится в сообщении.

Стало известно, что полиция уже задержала 21-летнего жителя Саратова Максима Кима, подозреваемого в поджоге. Кремлевские СМИ отмечают, что он стал фигурантом дела по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Ему грозит до 20 лет колонии.

Отметим, музей так называемой СВО торжественно открыли в Саратове летом 2023 года. Там выставлены напоказ предметы военного быта, боевые трофеи, награды и фотографии воюющих против Украины российских оккупантов.

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Заместитель командира Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" в интервью online.ua рассказал о том, каким ЛСР видит будущее России и победу Украины.

Мы прекрасно понимаем, что мы для Путина – враг и цель номер один. Мы прекрасно понимаем, что у нас заявлены очень большие политические цели, очень серьезные, потому что мы понимаем, что никто, кроме нас, не сможет вернуться в Россию и силой оружия навести порядок в стране.

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