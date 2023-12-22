В Саратове подожгли двери пропагандистского "Музея истории СВО". Его недавно прорекламировал диктатор РФ Владимир Путин.
Что известно о пожаре в Саратове
Местный житель поджег музей в Саратове 21 декабря. В результате поджога пропагандистского музея сгорели якобы только двери, пострадавших нет.
Представители движения против диктаторского режима отметили, что их цель очистить РФ от подобной пропаганды.
Стало известно, что полиция уже задержала 21-летнего жителя Саратова Максима Кима, подозреваемого в поджоге. Кремлевские СМИ отмечают, что он стал фигурантом дела по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Ему грозит до 20 лет колонии.
Отметим, музей так называемой СВО торжественно открыли в Саратове летом 2023 года. Там выставлены напоказ предметы военного быта, боевые трофеи, награды и фотографии воюющих против Украины российских оккупантов.
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