Випалення "руского міра". У Саратові підпалили музей путінської пропаганди — відео

У Саратові підпалили двері пропагандистського “Музею історії СВО”. Його нещодавно прорекламував диктатор РФ Володимир Путін.

Що відомо про пожежу у Саратові

Місцевий житель підпалив музей у Саратові 21 грудня. Внаслідок підпалу пропагандистського музею згоріли нібито лише двері, потерпілих немає.

Представники руху спротиву проти диктаторського режиму зазначили, що їхня мета очистити РФ від подібної пропаганди.

Цікаво, які ж експонати зберігалися в ”музеї історії СВО”? Вкрадені унітази? Пральні машини? Мікрохвильові печі з будинків українських сімей? Стіни будівлі явно прогнили не від вогкості, а від жалюгідної пропаганди. Наша мета – очистити Росію від ракової пухлини, метастази, яку режим пускає у всі сфери нашого життя. І пропаганда "російського світу" - одна з таких пухлин, які ми повинні випалювати, – йдеться в дописі. Поширити

Стало відомо, що поліція вже затримала 21-річного жителя Саратова Максима Кіма, якого підозрюють у підпалі. Кремлівські ЗМІ зазначають, що він став фігурантом справи за ч. 1 ст. 205 КК РФ (терористичний акт). Йому загрожує до 20 років колонії.

Зазначимо, музей так званої «СВО» урочисто відкрили у Саратові влітку 2023 року. Там виставлено напоказ предмети військового побуту, бойові трофеї, нагороди та фотографії російських окупантів, які воюють проти України.

Чи боїться Путін Легіону “Свобода Росії”

Заступник командира Легіону «Свобода Росії» з позивним «Цезар» в інтерв'ю online.ua розповів про те, яким ЛСР бачить майбутнє Росії та перемогу України.