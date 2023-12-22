Випалення "руского міра". У Саратові підпалили музей путінської пропаганди — відео
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Випалення "руского міра". У Саратові підпалили музей путінської пропаганди — відео

Музей
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Джерело:  online.ua

У Саратові підпалили двері пропагандистського “Музею історії СВО”. Його нещодавно прорекламував диктатор РФ Володимир Путін.

Що відомо про пожежу у Саратові

Місцевий житель підпалив музей у Саратові 21 грудня. Внаслідок підпалу пропагандистського музею згоріли нібито лише двері, потерпілих немає.

Представники руху спротиву проти диктаторського режиму зазначили, що їхня мета очистити РФ від подібної пропаганди.

Цікаво, які ж експонати зберігалися в ”музеї історії СВО”? Вкрадені унітази? Пральні машини? Мікрохвильові печі з будинків українських сімей? Стіни будівлі явно прогнили не від вогкості, а від жалюгідної пропаганди. Наша мета – очистити Росію від ракової пухлини, метастази, яку режим пускає у всі сфери нашого життя. І пропаганда "російського світу" - одна з таких пухлин, які ми повинні випалювати, – йдеться в дописі.

Стало відомо, що поліція вже затримала 21-річного жителя Саратова Максима Кіма, якого підозрюють у підпалі. Кремлівські ЗМІ зазначають, що він став фігурантом справи за ч. 1 ст. 205 КК РФ (терористичний акт). Йому загрожує до 20 років колонії.

Зазначимо, музей так званої «СВО» урочисто відкрили у Саратові влітку 2023 року. Там виставлено напоказ предмети військового побуту, бойові трофеї, нагороди та фотографії російських окупантів, які воюють проти України.

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Заступник командира Легіону «Свобода Росії» з позивним «Цезар» в інтерв'ю online.ua розповів про те, яким ЛСР бачить майбутнє Росії та перемогу України.

Ми чудово розуміємо, що ми для Путіна – ворог і мета номер один. Ми чудово розуміємо, що в нас заявлені дуже великі політичні цілі, дуже серйозні, тому що ми розуміємо, що ніхто, крім нас, не зможе повернутися до Росії та силою зброї навести лад у країні.

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