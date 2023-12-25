Один из крупнейших банков Франции Societe Generale в скором времени продаст свой бизнес в России и покинет рынок страны-агрессора.

Один из крупнейших банков Франции в ближайшее время продаст свой бизнес в России

Отмечается, что Societe Greenerale может завершить свой уход из России, продав доли в некоторых крупнейших компаниях страны на сумму около 75 миллионов долларов своему бывшему местному подразделению ПАО "Росбанк".

Российский диктатор Владимир Путин в воскресенье утвердил указ, разрешающий "Росбанку" выкупать российские акции у французского банка.

В портфель входят небольшие пакеты акций крупнейших компаний страны, таких как ПАО "Газпром", производитель рафинированного никеля ПАО "ГМК "Норильский никель", нефтяные компании ПАО "ЛУКойл" и ПАО "Роснефть" и еще 20 холдингов.

Российский олигарх Владимир Потанин ранее купил долю Societe Generale в "Росбанке". Позже миллиардер попал под санкции США и Великобритании.

Societe Generale

Французский финансовый конгломерат вместе с BNP Paribas, Crédit Agricole и Groupe BPCE составляет "большую четверку" банковского рынка государства.

Société Générale на 2017 год был третьим крупнейшим банком Франции и 20-м в мире по размеру активов. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков.

Международный бизнес покидает рынок России

После введения странами Запада санкций против РФ, ряд иностранных брендов решили продать свой бизнес в России.

Недавно японская компания по производству шин Bridgestone продала свой завод в Ульяновске и окончательно покинула рынок России.

Также Соединенные Штаты Америки позволили крупнейшему банку Британии HSBC продать свой бизнес в России.