"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" — смотрите первый тизер фильма
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Культура
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"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" — смотрите первый тизер фильма

Почему стоит посмотреть "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма"
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Источник:  Суспільне

В ноябре 2025 года на большие экраны выйдет документальная лента о культовой украинской рок-группе. Она получила символическое название "Океан Эльзы": "Наблюдение Шторма". Первый тизер был представлен во время выступления артистов на Atlas Festival.

Главные тезисы

  • Документальная лента расскажет историю от начала группы до всеукраинской славы.
  • Авторы фильма обещают много искренности, новых фактов и неожиданных событий.

Почему стоит посмотреть "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма"

Что важно понимать, речь идет о биографическом документальном фильме, цель которого подробно описать творческий путь группы.

Здесь собрано все, от моментов, когда в них не верил никто, до переполненных стадионов — через призму личных конфликтов, творческих разрывов и исторических вызовов, которые переживала страна. Это масштабный фильм о коллективе, чьи песни — саундтрек жизни миллионов украинцев, — заявили СМИ представители группы.

Что интересно, съемки фильма стартовали еще год назад. В настоящее время он находится на этапе постпродакшна и готовится к релизу.

К созданию проекта была привлечена студия KNIFE! Films, известная по документальному фильму "Яремчук: Бесподобный мир красоты".

Здесь очень много искренних признаний, новых фактов, рок-н-ролла и того, что зрители точно не ожидают, — выступил с заявлением на этот счет продюсер фильма и соучредитель KNIFE! Films Максим Сердюк.

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