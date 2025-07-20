"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" — смотрите первый тизер фильма

В ноябре 2025 года на большие экраны выйдет документальная лента о культовой украинской рок-группе. Она получила символическое название "Океан Эльзы": "Наблюдение Шторма". Первый тизер был представлен во время выступления артистов на Atlas Festival.
Главные тезисы
- Документальная лента расскажет историю от начала группы до всеукраинской славы.
- Авторы фильма обещают много искренности, новых фактов и неожиданных событий.
Почему стоит посмотреть "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма"
Что важно понимать, речь идет о биографическом документальном фильме, цель которого подробно описать творческий путь группы.
Что интересно, съемки фильма стартовали еще год назад. В настоящее время он находится на этапе постпродакшна и готовится к релизу.
К созданию проекта была привлечена студия KNIFE! Films, известная по документальному фильму "Яремчук: Бесподобный мир красоты".
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-