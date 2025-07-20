"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" — смотрите первый тизер фильма

Здесь собрано все, от моментов, когда в них не верил никто, до переполненных стадионов — через призму личных конфликтов, творческих разрывов и исторических вызовов, которые переживала страна. Это масштабный фильм о коллективе, чьи песни — саундтрек жизни миллионов украинцев, — заявили СМИ представители группы.