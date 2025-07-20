"Океан Ельзи: Спостереження Шторму" — дивіться перший тизер фільму
Категорія
Культура
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"Океан Ельзи: Спостереження Шторму" — дивіться перший тизер фільму

Чому варто подивитися "Океан Ельзи: Спостереження Шторму"
Джерело:  Суспільне

У листопаді 2025 року на великі екрани вийде документальна стрічка про культовий український рок-гурт. Вона отримала символічну назву "Океан Ельзи": Спостереження Шторму". Перший тизер був представлений під час виступу артистів на Atlas Festival.

Головні тези:

  • Документальна стрічка розповість історію від започаткування гурту й до всеукраїнської слави.
  • Автори фільму обіцяють багато щирості, нових фактів та несподіваних подій.

Чому варто подивитися "Океан Ельзи: Спостереження Шторму"

Що важливо розуміти, йдеться про біографічний документальний фільм, що має на меті детально змалювати творчий шлях гурту.

Тут зібрано все, від моментів, коли в них не вірив ніхто, до переповнених стадіонів — через особисті конфлікти, творчі розриви та історичні виклики, які переживала країна. Це масштабний фільм про колектив, чиї пісні є саундтреком життя мільйонів українців, — заявили ЗМІ представники гурту.

Що цікаво, зйомки стрічки стартували ще рік тому. Наразі вона перебуває на етапі постпродакшну й готується до релізу.

До створення проєкту була залучена студія KNIFE! Films, відома за документальним фільмом "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

Тут дуже багато щирих зізнань, нових фактів, рок-н-роллу і того, що глядачі точно не очікують, — виступив з заявою з цього приводу продюсер фільму і співзасновник KNIFE! Films Максим Сердюк.

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