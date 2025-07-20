"Океан Ельзи: Спостереження Шторму" — дивіться перший тизер фільму

Тут зібрано все, від моментів, коли в них не вірив ніхто, до переповнених стадіонів — через особисті конфлікти, творчі розриви та історичні виклики, які переживала країна. Це масштабний фільм про колектив, чиї пісні є саундтреком життя мільйонів українців, — заявили ЗМІ представники гурту.