"Океан Ельзи: Спостереження Шторму" — дивіться перший тизер фільму

У листопаді 2025 року на великі екрани вийде документальна стрічка про культовий український рок-гурт. Вона отримала символічну назву "Океан Ельзи": Спостереження Шторму". Перший тизер був представлений під час виступу артистів на Atlas Festival.
Головні тези:
- Документальна стрічка розповість історію від започаткування гурту й до всеукраїнської слави.
- Автори фільму обіцяють багато щирості, нових фактів та несподіваних подій.
Чому варто подивитися "Океан Ельзи: Спостереження Шторму"
Що важливо розуміти, йдеться про біографічний документальний фільм, що має на меті детально змалювати творчий шлях гурту.
Що цікаво, зйомки стрічки стартували ще рік тому. Наразі вона перебуває на етапі постпродакшну й готується до релізу.
До створення проєкту була залучена студія KNIFE! Films, відома за документальним фільмом "Яремчук: Незрівнянний світ краси".
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-