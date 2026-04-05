Оккупанты РФ распространяют в Никополе провокативные листовки с угрозами о наступлении
В Никополе на Днепропетровщине появились вражеские открытки с угрозами о наступлении. Их цель – запугать людей.

  • Оккупанты Российской Федерации распространяют провокационные открытки с угрозами наступления в Никополе на Днепропетровщине с целью запугать местных жителей.
  • Психологические методы влияния на население используемые оккупантами требуют осознанной реакции со стороны жителей не подвергаться провокациям.

Россия распространяет провокационные листовки в Никополе

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В Никополе и Никопольском районе снова появляются вражеские открытки с угрозами наступления. Цель российских окупантов очевидна: запугать людей, которых не удалось сломать ежедневными обстрелами.

Он отметил, что враг распространяет открытки с угрозами не впервые, и просит людей не подходить к таким открыткам, не фотографировать и не распространять их.

Каждый репост или публикация таких материалов – это бесплатная помощь враждебной психологической операции.

Он добавил, что Никополь и район держатся под ежедневным огнем с самого начала полномасштабного вторжения, и район выдерживает постоянное давление. Угрозы и ИПСО на листовках этого не изменят.

