Оккупанты РФ распространяют в Никополе провокативные листовки с угрозами о наступлении

В Никополе на Днепропетровщине появились вражеские открытки с угрозами о наступлении. Их цель – запугать людей.
Главные тезисы
- Оккупанты Российской Федерации распространяют провокационные открытки с угрозами наступления в Никополе на Днепропетровщине с целью запугать местных жителей.
- Психологические методы влияния на население используемые оккупантами требуют осознанной реакции со стороны жителей не подвергаться провокациям.
Россия распространяет провокационные листовки в Никополе
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Он отметил, что враг распространяет открытки с угрозами не впервые, и просит людей не подходить к таким открыткам, не фотографировать и не распространять их.
Каждый репост или публикация таких материалов – это бесплатная помощь враждебной психологической операции.
Он добавил, что Никополь и район держатся под ежедневным огнем с самого начала полномасштабного вторжения, и район выдерживает постоянное давление. Угрозы и ИПСО на листовках этого не изменят.
