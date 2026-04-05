Окупанти РФ поширюють у Нікополі провокативні листівки з погрозами про наступ

У Нікополі, на Дніпропетровщині, з’явились ворожі листівки з погрозами про наступ. Їхня мета – залякати людей.

Росія поширює провокативні листівки у Нікополі

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

У Нікополі та Нікопольському районі знову зʼявляються ворожі листівки з погрозами про наступ. Мета російських окупантів очевидна: залякати людей, яких не вдалося зламати щоденними обстрілами. Поширити

Він зауважив, що ворог поширює листівки з погрозами не вперше, та просить людей не підходити до таких листівок, не фотографувати і не поширювати їх.

Кожен репост чи публікація таких матеріалів — це безкоштовна допомога ворожій психологічній операції.

Він додав, що Нікополь та район тримаються під щоденним вогнем від самого початку повномасштабного вторгнення, і район витримує постійний тиск. Погрози та ІПСО на листівках цього не змінять.