Олдмэн и Бекхэм получили рыцарские звания от короля Британии Чарльза ІІІ

Британский актер, лауреат премии "Оскар" Гэри Олдмен, фронтмен группы The Who Роджер Долтри, лауреат Букеровской премии писательница Пэт Баркер, бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм, а также другие деятели британской культуры получили рыцарские звания.

Король Чарльз ІІІ присвоил рыцарские звания Олдмену и Бекхэму

Также среди получивших рыцарские звания — актриса Элейн Пейдж и керамистка Эмма Бриджуотер.

В целом, по данным правительства, награды за свои достижения получили более 1200 человек, из которых 48% — женщины. Самому младшему наградившему человеку 11 лет, а самому старшему — 106. Среди них — 19 новых сэров, а также объявлено о 21 титуле дамы.

Список содержит ряд известных имен, в частности по искусству, политике и спорту, но в основном он состоит из людей, которых отметили за их работу в общине, в частности активистов и собирателей средств.

Роджер Долтри, фронтмен рок-группы The Who, основанной в 1960-х годах, и покровитель Фонда борьбы с раком подростков, известного своими ежегодными благотворительными концертами в Королевском Альберт-холле, был посвящен в рыцари за заслуги в благотворительности и музыке. Поделиться

Он сказал, что принимает рыцарское звание "от имени всех тех неизвестных людей, которые работали над тем, чтобы благотворительная организация добилась такого успеха".

67-летний Гэри Олдмэн, сыгравший крестного отца Гарри Поттера Сириуса Блэка в нескольких фильмах франшизы, был награжден рыцарским званием за заслуги в драматургии. В 2018 году голливудская звезда получил "Оскар" за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена".

Пэт Баркер — британская феминистская писательница, одна из самых влиятельных английских романистов современности. Лауреат многих наград (в частности, Букеровской премии) за произведения на тему воспоминаний, травм, выживания и восстановления женщин рабочего класса. В 2012 году журнал The Observer назвал трилогию “Регенерация” одним из 10 лучших исторических романов.

Звезда фильма "Эвита", Дама Элейн Пейдж , получила свою награду за заслуги в музыке и благотворительности.

Мне очень повезло в жизни и карьере, я нахожусь в очень привилегированном положении, — сказала она BBC. — Если у тебя есть возможность помогать другим, это то, что я хотела сделать. Поделиться

Из политического мира титул дамы получила, в частности, бывшая министерша кабинета министров от Консервативной партии Пенни Мордонт , сыгравшая памятную роль, держа церемониальный меч на коронации короля в 2023 году.