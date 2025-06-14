Олдмэн и Бекхэм получили рыцарские звания от короля Британии Чарльза ІІІ

Британский актер, лауреат премии "Оскар" Гэри Олдмен, фронтмен группы The Who Роджер Долтри, лауреат Букеровской премии писательница Пэт Баркер, бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм, а также другие деятели британской культуры получили рыцарские звания.
Главные тезисы
- Более 1200 человек, включая Гэри Олдмена и Дэвида Бекхэма, получили рыцарские звания от короля Чарльза III.
- Среди награжденных — известные актеры, писатели, музыканты и политики, в том числе Роджер Долтри и Пэт Баркер.
- Рыцарство было присвоено людям в возрасте от 11 до 106 лет.
Король Чарльз ІІІ присвоил рыцарские звания Олдмену и Бекхэму
Также среди получивших рыцарские звания — актриса Элейн Пейдж и керамистка Эмма Бриджуотер.
В целом, по данным правительства, награды за свои достижения получили более 1200 человек, из которых 48% — женщины. Самому младшему наградившему человеку 11 лет, а самому старшему — 106. Среди них — 19 новых сэров, а также объявлено о 21 титуле дамы.
Список содержит ряд известных имен, в частности по искусству, политике и спорту, но в основном он состоит из людей, которых отметили за их работу в общине, в частности активистов и собирателей средств.
Он сказал, что принимает рыцарское звание "от имени всех тех неизвестных людей, которые работали над тем, чтобы благотворительная организация добилась такого успеха".
67-летний Гэри Олдмэн, сыгравший крестного отца Гарри Поттера Сириуса Блэка в нескольких фильмах франшизы, был награжден рыцарским званием за заслуги в драматургии. В 2018 году голливудская звезда получил "Оскар" за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена".
Пэт Баркер — британская феминистская писательница, одна из самых влиятельных английских романистов современности. Лауреат многих наград (в частности, Букеровской премии) за произведения на тему воспоминаний, травм, выживания и восстановления женщин рабочего класса. В 2012 году журнал The Observer назвал трилогию “Регенерация” одним из 10 лучших исторических романов.
Звезда фильма "Эвита", Дама Элейн Пейдж , получила свою награду за заслуги в музыке и благотворительности.
Из политического мира титул дамы получила, в частности, бывшая министерша кабинета министров от Консервативной партии Пенни Мордонт , сыгравшая памятную роль, держа церемониальный меч на коронации короля в 2023 году.
Большинство знаков отличия в Великобритании присуждаются дважды в год — в официальный день рождения монарха в июне (его настоящий день рождения — 14 ноября) и на Новый год. Список составляется правительством и утверждается королем Чарльзом, а номинации рассматриваются независимыми комиссиями из разных секторов.
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