Олдмэн и Бекхэм получили рыцарские звания от короля Британии Чарльза ІІІ
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Олдмэн и Бекхэм получили рыцарские звания от короля Британии Чарльза ІІІ

Олдмен
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Источник:  BBC

Британский актер, лауреат премии "Оскар" Гэри Олдмен, фронтмен группы The Who Роджер Долтри, лауреат Букеровской премии писательница Пэт Баркер, бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм, а также другие деятели британской культуры получили рыцарские звания.

Главные тезисы

  • Более 1200 человек, включая Гэри Олдмена и Дэвида Бекхэма, получили рыцарские звания от короля Чарльза III.
  • Среди награжденных — известные актеры, писатели, музыканты и политики, в том числе Роджер Долтри и Пэт Баркер.
  • Рыцарство было присвоено людям в возрасте от 11 до 106 лет.

Король Чарльз ІІІ присвоил рыцарские звания Олдмену и Бекхэму

Также среди получивших рыцарские звания — актриса Элейн Пейдж и керамистка Эмма Бриджуотер.

В целом, по данным правительства, награды за свои достижения получили более 1200 человек, из которых 48% — женщины. Самому младшему наградившему человеку 11 лет, а самому старшему — 106. Среди них — 19 новых сэров, а также объявлено о 21 титуле дамы.

Список содержит ряд известных имен, в частности по искусству, политике и спорту, но в основном он состоит из людей, которых отметили за их работу в общине, в частности активистов и собирателей средств.

Роджер Долтри, фронтмен рок-группы The Who, основанной в 1960-х годах, и покровитель Фонда борьбы с раком подростков, известного своими ежегодными благотворительными концертами в Королевском Альберт-холле, был посвящен в рыцари за заслуги в благотворительности и музыке.

Он сказал, что принимает рыцарское звание "от имени всех тех неизвестных людей, которые работали над тем, чтобы благотворительная организация добилась такого успеха".

67-летний Гэри Олдмэн, сыгравший крестного отца Гарри Поттера Сириуса Блэка в нескольких фильмах франшизы, был награжден рыцарским званием за заслуги в драматургии. В 2018 году голливудская звезда получил "Оскар" за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена".

Пэт Баркер — британская феминистская писательница, одна из самых влиятельных английских романистов современности. Лауреат многих наград (в частности, Букеровской премии) за произведения на тему воспоминаний, травм, выживания и восстановления женщин рабочего класса. В 2012 году журнал The Observer назвал трилогию “Регенерация” одним из 10 лучших исторических романов.

Звезда фильма "Эвита", Дама Элейн Пейдж , получила свою награду за заслуги в музыке и благотворительности.

Мне очень повезло в жизни и карьере, я нахожусь в очень привилегированном положении, — сказала она BBC. — Если у тебя есть возможность помогать другим, это то, что я хотела сделать.

Из политического мира титул дамы получила, в частности, бывшая министерша кабинета министров от Консервативной партии Пенни Мордонт , сыгравшая памятную роль, держа церемониальный меч на коронации короля в 2023 году.

Большинство знаков отличия в Великобритании присуждаются дважды в год — в официальный день рождения монарха в июне (его настоящий день рождения — 14 ноября) и на Новый год. Список составляется правительством и утверждается королем Чарльзом, а номинации рассматриваются независимыми комиссиями из разных секторов.

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