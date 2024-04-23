Виктория Бекхэм, известная как Posh Spice из культовой группы Spice Girls, недавно отметила свой 50-летний юбилей с размахом. Несмотря на травму ноги, полученную в спортзале, звезда отлично отпраздновала.

Как Виктория Бекхэм отметила 50-летний юбилей

Вечеринка состоялась в эксклюзивном лондонском клубе Oswald's, где собралось около 100 гостей, среди которых были звезды мирового уровня.

Вот некоторые из самых интересных моментов вечера:

Среди гостей были Том Круз, Ева Лонгория, Сальма Хайек, Франсуа-Анри Пино, Марк Энтони, Гай Ричи, Гордон Рамзи, а также все четыре участницы Spice Girls – Мелани Чизхолм, Мелани Браун, Эмма Бантон и Джерри Халливелл-Хорнер.

Виктория сверкала в длинном прозрачном платье морского цвета от собственного бренда, дополнив образ туфлями на шпильках.

Воссоединение Spice Girls

Самым большим сюрпризом вечера стало воссоединение Spice Girls, исполнивших один из своих хитов "Stop". Виктория Бекхэм и Spice Girls разорвали Инстаграм и вечеринку, танцуя под "Stop".

48-летний Дэвид Бекхэм выложил в Instagram 12-секундное видео, где его жена Виктория и другие Spice Girls поют и пляшут под их хит 1997 года "Stop". Видео быстро стало вирусным, вызвав бурную реакцию как у гостей вечеринки, так и в Интернете.

"Я имею в виду, давай", - подписал Бекхэм видео, кивая головой в такт музыке. Поделиться

Spice Girls не выступали вместе публично по Олимпийским играм в Лондоне 2012 года.

Виктория Бекхэм потом опубликовала то же видео у себя на странице, написав: "Лучшая ночь! С Днем рождения меня! Я вас всех так сильно люблю!" Поделиться

Викторию Бекхэм сфотографировали, когда она покидала вечеринку в 2:30 в темных очках. Ее муж Дэвид вынес ее на руках в лимузин.