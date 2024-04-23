Вікторія Бекхем, відома як Posh Spice з культової групи Spice Girls, нещодавно відзначила свій 50-річний ювілей з розмахом. Незважаючи на травму ноги, отриману в спортзалі, зірка чудово відсвяткувала.

Як Вікторія Бекхем відсвяткувала 50-річний ювілей

Вечірка відбулася в ексклюзивному лондонському клубі Oswald's, де зібралися близько 100 гостей, серед яких були зірки світового рівня.

Ось деякі з найцікавіших моментів вечора:

Серед гостей були Том Круз, Єва Лонгорія, Сальма Хайєк, Франсуа-Анрі Піно, Марк Ентоні, Гай Річі, Гордон Рамзі, а також всі чотири учасниці Spice Girls — Мелані Чізхолм, Мелані Браун, Емма Бантон та Джері Халлівел-Хорнер.

Вікторія виблискувала в довгій прозорій сукні морського кольору від власного бренду, доповнивши образ туфлями на шпильках.

Возз'єднання Spice Girls

Найбільшим сюрпризом вечора стало возз'єднання Spice Girls, які виконали один зі своїх хітів "Stop". Вікторія Бекхем та Spice Girls розірвали Інстаграм та вечірку, танцюючи під "Stop".

48-річний Девід Бекхем виклав в Instagram 12-секундне відео, де його дружина Вікторія та інші Spice Girls співають і танцюють під їхній хіт 1997 року "Stop". Відео швидко стало вірусним, викликавши бурхливу реакцію як у гостей вечірки, так і в Інтернеті.

"Я маю на увазі, давай", — підписав Бекхем відео, киваючи головою в такт музиці. Поширити

Spice Girls не виступали разом публічно з Олімпійських ігор у Лондоні 2012 року.

Вікторія Бекхем потім опублікувала те ж саме відео у себе на сторінці, написавши: "Найкраща ніч! З Днем народження мене! Я вас усіх так сильно люблю!" Поширити

Вікторію Бекхем сфотографували, коли вона покидала вечірку о 2:30 ночі в темних окулярах. Її чоловік Девід виніс її на руках до лімузина