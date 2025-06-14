Олдмен і Бекхем отримали лицарські звання від короля Британії Чарльза ІІІ

Британський актор, лауреат премії “Оскар” Гері Олдмен, фронтмен гурту The Who Роджер Долтрі, лауреатка Букерівської премії письменниця Пет Баркер, колишній капітан збірної Англії з футболу Девід Бекхем, а також інші діячі британської культури отримали лицарські звання з нагоди офіційного дня народження короля Чарльза ІІІ.

Король Чарльз ІІІ надав лицарські звання Олдмену і Бекхему

Також серед тих, хто отримав лицарські звання — акторка Елейн Пейдж і керамістка Емма Бріджуотер.

Загалом, за даними уряду, нагороди за свої досягнення, отримали понад 1200 людей, з яких 48% — жінки. Наймолодшій людині, яку нагородили, 11 років, а найстаршій — 106. Серед них — 19 нових серів, а також оголошено про 21 титул дами.

Список містить низку відомих імен, зокрема з мистецтва, політики та спорту, але в основному він складається з людей, яких відзначили за їхню роботу в громаді, зокрема активістів та збирачів коштів.

Роджер Долтрі , фронтмен рок-гурту The Who, заснованого в 1960-х роках, та покровитель Фонду боротьби з раком підлітків, відомого своїми щорічними благодійними концертами в Королівському Альберт-холі, був посвячений у лицарі за заслуги у благодійності та музиці. Поширити

Він сказав, що приймає лицарське звання "від імені всіх тих невідомих людей, які працювали над тим, щоб благодійна організація досягла такого успіху".

67-річний Гері Олдмен, який зіграв хрещеного батька Гаррі Поттера Сіріуса Блека в кількох фільмах франшизи, був нагороджений лицарським званням за заслуги в драматургії. У 2018 році голлівудська зірка отримав "Оскар" за роль Вінстона Черчилля у фільмі "Темні часи".

Пет Баркер — британська феміністська письменниця, одна з найвпливовіших англійських романістів сучасності. Лауреатка багатьох нагород (зокрема, Букерівської премії) за твори на тему спогадів, травм, виживання та відновлення жінок робітничого класу.У 2012 році журнал The Observer назвав трилогію “Регенерація” одним із 10 найкращих історичних романів.

Зірка фільму "Евіта", Дама Елейн Пейдж, отримала свою нагороду за заслуги в музиці та благодійності.

Мені дуже пощастило в житті та кар’єрі, я перебуваю в дуже привілейованому становищі, — сказала вона BBC. — Коли ти маєш можливість допомагати іншим, це те, що я хотіла зробити. Поширити

З політичного світу титул дами отримала, зокрема, колишня міністерка кабінету міністрів від Консервативної партії Пенні Мордонт, яка відіграла пам'ятну роль, тримаючи церемоніальний меч на коронації короля у 2023 році.