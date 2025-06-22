Оля Полякова раскрыла секреты своей стройности

Известная украинская певица Оля Полякова решила поделиться со своими поклонниками простыми, но очень эффективными секретами идеальной физической формы.
Главные тезисы
- Именно регулярные тренировки помогают поддерживать форму.
- Ограничение перекусов на ночь способствует сохранению стройности.
Полякова призналась, как сохраняет стройную фигуру
Украинская певица также призналась, что поможет уберечь свою фигуру от перекусов на ночь.
По мнению Поляковой, в этом поможет именно физическая активность.
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