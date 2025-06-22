Оля Полякова раскрыла секреты своей стройности
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Оля Полякова раскрыла секреты своей стройности

Полякова призналась, как сохраняет стройную фигуру
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Источник:  online.ua

Известная украинская певица Оля Полякова решила поделиться со своими поклонниками простыми, но очень эффективными секретами идеальной физической формы.

Главные тезисы

  • Именно регулярные тренировки помогают поддерживать форму.
  • Ограничение перекусов на ночь способствует сохранению стройности.

Полякова призналась, как сохраняет стройную фигуру

Я к вам с секретами стройности. Первое — создайте вокруг себя дисциплину спорта хотя бы на 20-30 минут в день. Второе — заканчивайте есть на ночь. Боже, я как раз обожаю перекусить в 23.00. Ну грешу, как все. Но знаете, как классно и отлично просыпаться, если удержался на ночь? Такая легкость, такая стройность. Живот прилипает к спине.

Оля Полякова

Оля Полякова

Украинская певица

Фото: facebook.com/polyakovamusic

Украинская певица также призналась, что поможет уберечь свою фигуру от перекусов на ночь.

По мнению Поляковой, в этом поможет именно физическая активность.

Хочется на ночь что-нибудь заточить из холодильника — поприседайте. Честно говорю, просто рукой снимает. Или начните медитацию и просто идите в свой голод, идите в него. Он должен вам подарить легкость на утро, — делится советом звезда.

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