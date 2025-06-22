Оля Полякова раскрыла секреты своей стройности

Я к вам с секретами стройности. Первое — создайте вокруг себя дисциплину спорта хотя бы на 20-30 минут в день. Второе — заканчивайте есть на ночь. Боже, я как раз обожаю перекусить в 23.00. Ну грешу, как все. Но знаете, как классно и отлично просыпаться, если удержался на ночь? Такая легкость, такая стройность. Живот прилипает к спине.