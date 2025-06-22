Оля Полякова розкрила секрети своєї стрункості

Відома українська співачка Оля Полякова вирішила поділитися зі своїми шанувальниками простими, однак вкрай ефективними секретами ідеальної фізичної форми.
Головні тези:
- Саме регулярні, хоча й нетривалі, тренування допомагають підтримувати форму.
- Обмеження перекусів на ніч також сприяє збереженню стрункості.
Полякова зізналася, як зберігає струнку фігуру
Українська співачка також зізналася, що допоможе “вберегти” свою фігуру від перекусів на ніч.
На переконання Полякової, у цьому допоможе саме фізична активність.
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