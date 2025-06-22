Оля Полякова розкрила секрети своєї стрункості

Я до вас зі секретами стрункості. Перше — створіть навколо себе дисципліну спорту, хоча б на 20-30 хвилин на день. Друге — закінчуйте їсти на ніч. Боже, я саме обожнюю перекусити о 23.00. Ну грішу, як всі. Але знаєте, як класно та чудово прокидатися, якщо втримався на ніч? Така легкість, така стрункість. Животик прилипає до спини.