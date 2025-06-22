Оля Полякова розкрила секрети своєї стрункості
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Оля Полякова розкрила секрети своєї стрункості

Полякова
Джерело:  online.ua

Відома українська співачка Оля Полякова вирішила поділитися зі своїми шанувальниками простими, однак вкрай ефективними секретами ідеальної фізичної форми. 

Головні тези:

  • Саме регулярні, хоча й нетривалі, тренування допомагають підтримувати форму.
  • Обмеження перекусів на ніч також сприяє збереженню стрункості.

Полякова зізналася, як зберігає струнку фігуру

Я до вас зі секретами стрункості. Перше — створіть навколо себе дисципліну спорту, хоча б на 20-30 хвилин на день. Друге — закінчуйте їсти на ніч. Боже, я саме обожнюю перекусити о 23.00. Ну грішу, як всі. Але знаєте, як класно та чудово прокидатися, якщо втримався на ніч? Така легкість, така стрункість. Животик прилипає до спини.

Оля Полякова

Оля Полякова

Українська співачка

Фото: facebook.com/polyakovamusic

Українська співачка також зізналася, що допоможе “вберегти” свою фігуру від перекусів на ніч.

На переконання Полякової, у цьому допоможе саме фізична активність.

Хочеться на ніч щось заточити з холодильника — поприсідайте. Чесно кажу, просто рукою знімає. Або почніть медитацію і просто плекайте свій голод, ідіть в нього. Він повинен вам подарувати легкість на ранок, — ділиться порадою зірка.

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