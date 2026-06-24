Оман и IMO открыли в Ормузском проливе временный коридор для суден

Оман в координации с Международной морской организацией (IMO) ООН открыл временный транзитный коридор для судов в Ормузском проливе, проход по которым будет осуществляться без взимания пошлин.
Главные тезисы
- Оман и ИМО ООН открыли временный коридор в Ормузском проливе для судов без взимания пошлин.
- Инициатива направлена на поддержание свободы судоходства в регионе.
В Ормузском проливе появился бесплатный коридор
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел султаната.
В ведомстве отметили, что этот шаг сделан в русле договоренностей, достигнутых между США и Ираном.
Суда, желающие пройти через пролив по новому маршруту, должны взаимодействовать с ИМО и соблюдать координаты, определенные организацией и оманскими властями, — отметили во внешнеполитическом ведомстве Омана.
24 июня цены на нефть упали более чем на 1%, продолжив недельное снижение и торгуясь вблизи четырехмесячных минимумов на фоне признаков того, что больше нефтяных танкеров могут пройти по Ормузскому проливу.
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