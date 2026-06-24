Оман и IMO открыли в Ормузском проливе временный коридор для суден
Категория
Мир
Дата публикации

Оман и IMO открыли в Ормузском проливе временный коридор для суден

Оман
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Источник:  Укринформ

Оман в координации с Международной морской организацией (IMO) ООН открыл временный транзитный коридор для судов в Ормузском проливе, проход по которым будет осуществляться без взимания пошлин.

Главные тезисы

  • Оман и ИМО ООН открыли временный коридор в Ормузском проливе для судов без взимания пошлин.
  • Инициатива направлена на поддержание свободы судоходства в регионе.

В Ормузском проливе появился бесплатный коридор

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел султаната.

Исходя из ответственности Султаната Оман за Ормузский пролив и его значение для мировой экономики, а также в соответствии с его твердой приверженностью международному праву и морскому праву, что гарантирует свободу судоходства в проливе без взимания транзитных сборов, Оман в координации с Международной морской организацией предоставил возможность использования временного морского суда.

В ведомстве отметили, что этот шаг сделан в русле договоренностей, достигнутых между США и Ираном.

Суда, желающие пройти через пролив по новому маршруту, должны взаимодействовать с ИМО и соблюдать координаты, определенные организацией и оманскими властями, — отметили во внешнеполитическом ведомстве Омана.

24 июня цены на нефть упали более чем на 1%, продолжив недельное снижение и торгуясь вблизи четырехмесячных минимумов на фоне признаков того, что больше нефтяных танкеров могут пройти по Ормузскому проливу.

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