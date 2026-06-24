Оман та ІМО відкрили в Ормузькій протоці тимчасовий коридор для суден

Оман у координації з Міжнародною морською організацією (ІМО) ООН відкрив тимчасовий транзитний коридор для суден в Ормузькій протоці, прохід яким здійснюватиметься без стягування мит.
Головні тези:
- Оман спільно з ІМО відкрив тимчасовий коридор для суден у Ормузькій протоці без стягування мит.
- Ініціатива є важливим кроком для забезпечення свободи судноплавства в регіоні.
В Ормузькій протоці з’явився безкоштовний коридор
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ султанату.
У відомстві зауважили, що цей крок зроблено в руслі домовленостей, досягнутих між США та Іраном.
Судна, які бажають пройти через протоку новим маршрутом, повинні взаємодіяти з ІМО й дотримуватися координат, визначених організацією та оманською владою, — наголосили в зовнішньополітичному відомстві Оману.
24 червня ціни на нафту впали більш ніж на 1%, продовживши тижневе зниження та торгуючись поблизу чотиримісячних мінімумів на тлі ознак того, що більше нафтових танкерів можуть пройти Ормузькою протокою.
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