Оман та ІМО відкрили в Ормузькій протоці тимчасовий коридор для суден
Категорія
Світ
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Оман та ІМО відкрили в Ормузькій протоці тимчасовий коридор для суден

Оман
Джерело:  Укрінформ

Оман у координації з Міжнародною морською організацією (ІМО) ООН відкрив тимчасовий транзитний коридор для суден в Ормузькій протоці, прохід яким здійснюватиметься без стягування мит.

Головні тези:

  • Оман спільно з ІМО відкрив тимчасовий коридор для суден у Ормузькій протоці без стягування мит.
  • Ініціатива є важливим кроком для забезпечення свободи судноплавства в регіоні.

В Ормузькій протоці з’явився безкоштовний коридор

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ султанату.

Виходячи з відповідальності Султанату Оман за Ормузьку протоку та її значення для світової економіки, а також відповідно до його твердої відданості міжнародному праву та морському праву, що гарантує свободу судноплавства в протоці без стягування транзитних зборів, Оман у координації з Міжнародною морською організацією надав можливість використання тимчасового морського коридору для всіх суден.

У відомстві зауважили, що цей крок зроблено в руслі домовленостей, досягнутих між США та Іраном.

Судна, які бажають пройти через протоку новим маршрутом, повинні взаємодіяти з ІМО й дотримуватися координат, визначених організацією та оманською владою, — наголосили в зовнішньополітичному відомстві Оману.

24 червня ціни на нафту впали більш ніж на 1%, продовживши тижневе зниження та торгуючись поблизу чотиримісячних мінімумів на тлі ознак того, що більше нафтових танкерів можуть пройти Ормузькою протокою.

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