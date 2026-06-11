США ударили по танкеру в Оманській затоці — загинули троє громадян Індії

Троє індійських моряків, які вважалися зниклими безвісти, загинули від удару американських військових по танкеру в Оманській затоці.

США атакували танкер в Оманській затоці: є жертви

Судно MT Settebello під прапором Палау зазнало нападу в середу після того, як військові США звинуватили його у невиконанні "вказівок американських збройних сил". На борту перебували 24 індійських членів екіпажу, з яких 21 було врятовано.

У дописі у соцмережі Х міністр судноплавства Індії Сарбананда Соновал назвав цей інцидент «глибоко прикрим», додавши, що тіла трьох чоловіків незабаром будуть доставлені додому. Поширити

Після атаки на судно індійський уряд викликав заступника глави представництва США у Делі.

Американські військові звинуватили Settebello у порушенні американської блокади шляхом «спроби транспортування нафти з Ірану».

У дописі в соцмережі Х Центральне командування США повідомило, що літак випустив «високоточні боєприпаси» по машинному відділенню танкера «після того, як екіпаж неодноразово відмовився» виконувати вказівки.

Це вже друге судно з індійським екіпажем, яке зазнало нападу з боку США цього тижня. У понеділок американські війська атакували судно Marivex, також нафтовий танкер під прапором Палау з індійським екіпажем, в Оманській затоці після того, як воно не виконало вказівки США, повідомило Центральне командування США.

Усі 24 члени екіпажу судна були врятовані військовими Оману, поінформували індійські чиновники. Поширити

Індійський уряд наполягає, що «напади на комерційне судноплавство та цивільну інфраструктуру в регіоні повинні припинитися».