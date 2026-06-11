США ударили по танкеру в Оманській затоці — загинули троє громадян Індії

Троє індійських моряків, які вважалися зниклими безвісти, загинули від удару американських військових по танкеру в Оманській затоці.
Головні тези:
- У результаті удару по танкеру в Оманській затоці загинули троє громадян Індії, ще 21 член екіпажу були врятовані.
- США вважають, що танкери Settebello та Marivex порушили американську блоакду шляхом спроб транспортування нафти з Ірану.
США атакували танкер в Оманській затоці: є жертви
Судно MT Settebello під прапором Палау зазнало нападу в середу після того, як військові США звинуватили його у невиконанні "вказівок американських збройних сил". На борту перебували 24 індійських членів екіпажу, з яких 21 було врятовано.
Після атаки на судно індійський уряд викликав заступника глави представництва США у Делі.
Американські військові звинуватили Settebello у порушенні американської блокади шляхом «спроби транспортування нафти з Ірану».
У дописі в соцмережі Х Центральне командування США повідомило, що літак випустив «високоточні боєприпаси» по машинному відділенню танкера «після того, як екіпаж неодноразово відмовився» виконувати вказівки.
June 10, 2026
Це вже друге судно з індійським екіпажем, яке зазнало нападу з боку США цього тижня. У понеділок американські війська атакували судно Marivex, також нафтовий танкер під прапором Палау з індійським екіпажем, в Оманській затоці після того, як воно не виконало вказівки США, повідомило Центральне командування США.
Індійський уряд наполягає, що «напади на комерційне судноплавство та цивільну інфраструктуру в регіоні повинні припинитися».
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