США ударили по танкеру в Оманській затоці — загинули троє громадян Індії
Категорія
Світ
Дата публікації

США ударили по танкеру в Оманській затоці — загинули троє громадян Індії

США
Read in English
Джерело:  BBC

Троє індійських моряків, які вважалися зниклими безвісти, загинули від удару американських військових по танкеру в Оманській затоці.

Головні тези:

  • У результаті удару по танкеру в Оманській затоці загинули троє громадян Індії, ще 21 член екіпажу були врятовані.
  • США вважають, що танкери Settebello та Marivex порушили американську блоакду шляхом спроб транспортування нафти з Ірану.

США атакували танкер в Оманській затоці: є жертви

Судно MT Settebello під прапором Палау зазнало нападу в середу після того, як військові США звинуватили його у невиконанні "вказівок американських збройних сил". На борту перебували 24 індійських членів екіпажу, з яких 21 було врятовано.

У дописі у соцмережі Х міністр судноплавства Індії Сарбананда Соновал назвав цей інцидент «глибоко прикрим», додавши, що тіла трьох чоловіків незабаром будуть доставлені додому.

Після атаки на судно індійський уряд викликав заступника глави представництва США у Делі.

Американські військові звинуватили Settebello у порушенні американської блокади шляхом «спроби транспортування нафти з Ірану».

У дописі в соцмережі Х Центральне командування США повідомило, що літак випустив «високоточні боєприпаси» по машинному відділенню танкера «після того, як екіпаж неодноразово відмовився» виконувати вказівки.

Це вже друге судно з індійським екіпажем, яке зазнало нападу з боку США цього тижня. У понеділок американські війська атакували судно Marivex, також нафтовий танкер під прапором Палау з індійським екіпажем, в Оманській затоці після того, як воно не виконало вказівки США, повідомило Центральне командування США.

Усі 24 члени екіпажу судна були врятовані військовими Оману, поінформували індійські чиновники.

Індійський уряд наполягає, що «напади на комерційне судноплавство та цивільну інфраструктуру в регіоні повинні припинитися».

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США влаштували помсту Ірану за збитий американський вертоліт
США знову атакують Іран
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США другий день поспіль завдають ударів по Ірану
U.S. Central Command
США
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Ескалація між США та Іраном призвела до різкого зростання цін на нафту
нафта

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?