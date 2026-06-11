США другий день поспіль завдають ударів по Ірану

Американські військові другий день поспіль завдали ударів по Ірану, намагаючись чинити тиск на Тегеран, аби той підписав угоду.

CША знову б’ють по Ірану

Про удари повідомило Центральне командування CENTCOM.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив журналістам 10 червня під час візиту до штабу CENTCOM у Флориді, що "CENTCOM буде зайнятий сьогодні ввечері, оскільки ми збираємося завдати Ірану сильного удару".

Іран має шанс укласти вигідну угоду. Вони не були готові це зробити. На ключові об’єкти в Ірані з США будуть падати бомби. Це не для того, щоб відновити війну, а щоб встановити умови угоди. Піт Гегсет Міністр оборони США

Згодом CENTCOM повідомив у X про здійснені удари.

Сили CENTCOM завдали ударів по іранських військових об'єктах спостереження, системах зв'язку та об'єктах протиповітряної оборони на території Ірану. Підрозділи Корпусу морської піхоти, ВПС та ВМС США застосували високоточне озброєння проти іранських цілей, які становили загрозу для американських військ та міжнародних торгових суден, що проходять через регіональні води. Поширити

Американський посадовець на умовах повідомив Axios, що всі цілі перебували на півдні Ірану і включали системи протиповітряної оборони, радіолокаційні системи та підрозділи управління та контролю безпілотників.

Два співрозмовники повідомили виданню, що у середу в другій половині дня Трамп зустрівся зі своєю командою з питань національної безпеки, щоб обговорити військові варіанти дій. Це відбулося через кілька годин після того, як він заявив журналістам, що США "сьогодні знову завдадуть їм сильного удару".

9 червня ввечері США завдали удару по іранських об’єктах радіолокації та протиповітряної оборони у відповідь на збиття американського вертольота, але ці удари були розраховані так, щоб уникнути жертв і залишити можливість укладення угоди.