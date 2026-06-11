США другий день поспіль завдають ударів по Ірану

Американські військові другий день поспіль завдали ударів по Ірану, намагаючись чинити тиск на Тегеран, аби той підписав угоду.
Головні тези:
- США здійснюють удари по Ірану, намагаючись тиснути на Тегеран для укладення вигідної угоди.
- Згідно зі заявами Піта Гегсета, ці удари спрямовані на ключові іранські об’єкти для створення умов для майбутньої угоди.
CША знову б’ють по Ірану
Про удари повідомило Центральне командування CENTCOM.
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив журналістам 10 червня під час візиту до штабу CENTCOM у Флориді, що "CENTCOM буде зайнятий сьогодні ввечері, оскільки ми збираємося завдати Ірану сильного удару".
Згодом CENTCOM повідомив у X про здійснені удари.
June 11, 2026
Американський посадовець на умовах повідомив Axios, що всі цілі перебували на півдні Ірану і включали системи протиповітряної оборони, радіолокаційні системи та підрозділи управління та контролю безпілотників.
Два співрозмовники повідомили виданню, що у середу в другій половині дня Трамп зустрівся зі своєю командою з питань національної безпеки, щоб обговорити військові варіанти дій. Це відбулося через кілька годин після того, як він заявив журналістам, що США "сьогодні знову завдадуть їм сильного удару".
9 червня ввечері США завдали удару по іранських об’єктах радіолокації та протиповітряної оборони у відповідь на збиття американського вертольота, але ці удари були розраховані так, щоб уникнути жертв і залишити можливість укладення угоди.
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