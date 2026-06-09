США вперше втратили вертоліт Apache на Близькому Сході
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Події
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США вперше втратили вертоліт Apache на Близькому Сході

Нова втрата армії США на Близькому Сході - що відомо
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Джерело:  The New York Times

Згідно з даними The New York Times, недалеко від Ормузької протоки сталася авіатроща бойового вертольоту Apache армії США: два члени екіпажу змогли вижити.

Головні тези:

  • Білий дім поки не поспішає розкривати причину цієї авіатрощі.
  • Це перший вертоліт Apache, втрачений у війні з Іраном.

Нова втрата армії США на Близькому Сході - що відомо

Поки журналісти не змогли дізнатися, яка причина авіатрощі Apache.

Це сталося на тлі загострення ситуації в регіоні, тож, цілком можливо, що вертоліт збили іранські військові.

З офіційною заявою з цього приводу вже виступив президент США Дональд Трамп.

За словами останнього, члени екіпажу почуваються добре. Окрім того, американський лідер пообіцяв, що подробиці інциденту будуть оприлюднені вже незабаром.

Американські військові використовували вертольоти Apache, а також безпілотники MQ-9 Reaper та бойові літаки F/A-18 і F-35 в рамках дій Центрального командування, спрямованих на протидію фактичному закриттю Іраном Ормузької протоки для більшості комерційного судноплавства.

Іран збив близько 30 безпілотників Reaper, а кілька американських винищувачів було втрачено внаслідок вогню противника та дружнього вогню з початку війни 28 лютого.

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