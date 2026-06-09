Трамп анонсував мирну угоду з Іраном "за два-три дні"

Вони (Ізраїль та Іран — ред.) постійно [завдавали ударів], а тепер вони обидва домовилися через мене зупинитися, і тепер ми перебуваємо у фінальній фазі того, що буде дуже, дуже вигідною угодою. Протока відкриється негайно. Вона відкриється одразу після підписання.