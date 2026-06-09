Трамп анонсував мирну угоду з Іраном "за два-три дні"

Американський лідер Дональд Трамп запевняє, що мирна угода з іранським режимом може бути досягнута "за два-три дні". З такою заявою він виступив попри те, що Іран та Ізраїль обмінюються інтенсивними ударами.
Головні тези:
- Трамп все ще вірить, що Іран відмовиться від створення ядерної зброї.
- За його словами, Ормузька протока буде розблокована вже незабаром.
Трамп знову обіцяє мирну угоду з Тегераном
За словами очільника Білого дому, мирна угода закріпить відмову Ірану від отримання ядерної зброї.
Ба більше, він запевнив, що це дасть можливість негайно відкрити Ормузьку протоку.
Що важливо розуміти, це вже не вперше, коли очільник Білого дому обіцяє неминуче припинення війни в Ірані, яка триває уже понад 3 місяці.
Журналісти звертають увагу на те, що вже минуло кілька тижнів відтоді, як шеф американської дипломатії Марко Рубіо заявив ЗМІ, що перемовини щодо угоди про припинення війни на Близькому Сході можуть "зайняти ще кілька днів".
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