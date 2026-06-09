Трамп анонсировал мирное соглашение с Ираном "за два-три дня"

Американский лидер Дональд Трамп уверяет, что мирное соглашение с иранским режимом может быть достигнуто "за два-три дня". С таким заявлением он выступил, несмотря на то, что Иран и Израиль обмениваются интенсивными ударами.
Главные тезисы
- Трамп все еще верит, что Иран откажется от ядерного оружия.
- По его словам, Ормузский пролив будет разблокирован уже в скором времени.
Трамп снова обещает мирное соглашение с Тегераном
По словам главы Белого дома, мирное соглашение закрепит отказ Ирана от получения ядерного оружия.
Более того, он заверил, что это позволит немедленно открыть Ормузский пролив.
Что важно понимать, это уже не в первый раз, когда глава Белого дома обещает быстроее прекращение войны в Иране, которая длится уже более 3 месяцев.
Журналисты обращают внимание на то, что уже прошло несколько недель с тех пор, как шеф американской дипломатии Марко Рубио заявил СМИ, что переговоры по соглашению о прекращении войны на Ближнем Востоке могут "занять еще несколько дней".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-