Трамп анонсировал мирное соглашение с Ираном "за два-три дня"
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп анонсировал мирное соглашение с Ираном "за два-три дня"

Трамп снова обещает мирное соглашение с Тегераном
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Источник:  CNBC

Американский лидер Дональд Трамп уверяет, что мирное соглашение с иранским режимом может быть достигнуто "за два-три дня". С таким заявлением он выступил, несмотря на то, что Иран и Израиль обмениваются интенсивными ударами.

Главные тезисы

  • Трамп все еще верит, что Иран откажется от ядерного оружия.
  • По его словам, Ормузский пролив будет разблокирован уже в скором времени.

Трамп снова обещает мирное соглашение с Тегераном

По словам главы Белого дома, мирное соглашение закрепит отказ Ирана от получения ядерного оружия.

Более того, он заверил, что это позволит немедленно открыть Ормузский пролив.

Они (Израиль и Иран — ред.) постоянно [наносили удары], а теперь они оба договорились из-за меня остановиться, и теперь мы находимся в финальной фазе того, что будет очень, очень выгодным соглашением. Пролив откроется немедленно. Он откроется сразу после подписания.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Что важно понимать, это уже не в первый раз, когда глава Белого дома обещает быстроее прекращение войны в Иране, которая длится уже более 3 месяцев.

Журналисты обращают внимание на то, что уже прошло несколько недель с тех пор, как шеф американской дипломатии Марко Рубио заявил СМИ, что переговоры по соглашению о прекращении войны на Ближнем Востоке могут "занять еще несколько дней".

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