Трамп анонсировал мирное соглашение с Ираном "за два-три дня"

Американский лидер Дональд Трамп уверяет, что мирное соглашение с иранским режимом может быть достигнуто "за два-три дня". С таким заявлением он выступил, несмотря на то, что Иран и Израиль обмениваются интенсивными ударами.

Трамп снова обещает мирное соглашение с Тегераном

По словам главы Белого дома, мирное соглашение закрепит отказ Ирана от получения ядерного оружия.

Более того, он заверил, что это позволит немедленно открыть Ормузский пролив.

Они (Израиль и Иран — ред.) постоянно [наносили удары], а теперь они оба договорились из-за меня остановиться, и теперь мы находимся в финальной фазе того, что будет очень, очень выгодным соглашением. Пролив откроется немедленно. Он откроется сразу после подписания. Дональд Трамп Президент США

Что важно понимать, это уже не в первый раз, когда глава Белого дома обещает быстроее прекращение войны в Иране, которая длится уже более 3 месяцев.