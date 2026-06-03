Администрация Трампа осознавала глобальные последствия войны против Ирана — Рубио
Категория
Политика
Дата публикации

Администрация Трампа осознавала глобальные последствия войны против Ирана — Рубио

Рубио
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Администрация Трампа отдавала себе отчет в потенциальных глобальных последствиях для экономики от войны против Ирана, но угрозу получения им ядерного оружия оценила как более серьезную.

Главные тезисы

  • Рубио заявил, что владение Ираном ядерным оружием превосходит экономические последствия войны США против этой страны.
  • Рубио опроверг заявления демократов о том, что семья Трампа наживается на войне против Ирана.

Рубио ответил демократам на их упреки в войне США против Ирана

Об этом государственный секретарь США Марк Рубио сказал на слушаниях Комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Президент и вся администрация отдавали себе отчет в том, что действия будут иметь последствия, но последствия наличия у Ирана ядерного оружия были хуже.

Марк Рубио

Марк Рубио

Госсекретарь США

Так он ответил ведущему демократу в комитете Грегори Миксу, который неоднократно спрашивал, предупреждал ли госсекретарь Дональда Трампа о потенциальных экономических последствиях войны, повысившей цены на бензин для американцев и подпитавшей мировую инфляцию.

Микс заявил, что Трамп и состоятельные члены его администрации наживались на войне с Ираном, в то время как обычные американцы страдали от последствий.

Он также спросил о торговле акциями Трампа, ведь, согласно финансовым декларациям, американский лидер или его инвестиционные советники в первом квартале заключили более 3700 сделок на десятки миллионов долларов с участием крупных компаний, имеющих дело с его администрацией.

Рубио заверил, что никогда не слышал, чтобы Трамп вспоминал собственное состояние как фактор, влияющий на войну.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Рубио объявил о новой фазе операции США на Ближнем Востоке
Рубио
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Рубио сомневается в необходимости существования НАТО
Рубио
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Рубио констатировал прекращение трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной
Рубио

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?