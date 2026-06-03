Администрация Трампа осознавала глобальные последствия войны против Ирана — Рубио

Администрация Трампа отдавала себе отчет в потенциальных глобальных последствиях для экономики от войны против Ирана, но угрозу получения им ядерного оружия оценила как более серьезную.
Главные тезисы
- Рубио заявил, что владение Ираном ядерным оружием превосходит экономические последствия войны США против этой страны.
- Рубио опроверг заявления демократов о том, что семья Трампа наживается на войне против Ирана.
Рубио ответил демократам на их упреки в войне США против Ирана
Об этом государственный секретарь США Марк Рубио сказал на слушаниях Комитета по иностранным делам Палаты представителей.
Так он ответил ведущему демократу в комитете Грегори Миксу, который неоднократно спрашивал, предупреждал ли госсекретарь Дональда Трампа о потенциальных экономических последствиях войны, повысившей цены на бензин для американцев и подпитавшей мировую инфляцию.
Микс заявил, что Трамп и состоятельные члены его администрации наживались на войне с Ираном, в то время как обычные американцы страдали от последствий.
Он также спросил о торговле акциями Трампа, ведь, согласно финансовым декларациям, американский лидер или его инвестиционные советники в первом квартале заключили более 3700 сделок на десятки миллионов долларов с участием крупных компаний, имеющих дело с его администрацией.
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