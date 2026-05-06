Рубио объявил о новой фазе операции США на Ближнем Востоке

Шеф американской дипломатии Марко Рубио официально подтвердил, что армия США завершила активную наступательную фазу войны против Ирана и переходит к новой. Речь идет о разблокировании Ормузского пролива.

Новая фаза операции США на Ближнем Востоке — что известно

С официальным заявлением по этому поводу Марко Рубио выступил во время общения с журналистами в Белом доме.

По словам главы Госдепа США, операция "Эпическая ярость" завершена.

Мы достигли целей этой операции, — утверждает американский дипломат.

На этом фоне Марко Рубио также объяснил журналистам, как Соединенные Штаты планируют разблокировать Ормузский пролив.

Цель здесь достаточно простая: создать транзитную зону, защищенную пузырем — военно-морскими и воздушными силами США — а затем позволить кораблям, желающим двигаться, пройти через нее и добраться до рынка, чтобы начать повышать уверенность в возможности это сделать. Марк Рубио Государственный секретарь США

Что важно понимать, еще 4 мая президент США Дональд Трамп публично заявил о начале операций "Проект Свобода" с целью сопровождения судов через Ормузский пролив.