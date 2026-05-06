Рубио объявил о новой фазе операции США на Ближнем Востоке

Шеф американской дипломатии Марко Рубио официально подтвердил, что армия США завершила активную наступательную фазу войны против Ирана и переходит к новой. Речь идет о разблокировании Ормузского пролива.
Главные тезисы
- Следующая цель США – создать транзитную зону.
- Трамп угрожает уничтожить Иран, если тот будет мешать процессу.
Новая фаза операции США на Ближнем Востоке — что известно
С официальным заявлением по этому поводу Марко Рубио выступил во время общения с журналистами в Белом доме.
По словам главы Госдепа США, операция "Эпическая ярость" завершена.
На этом фоне Марко Рубио также объяснил журналистам, как Соединенные Штаты планируют разблокировать Ормузский пролив.
Что важно понимать, еще 4 мая президент США Дональд Трамп публично заявил о начале операций "Проект Свобода" с целью сопровождения судов через Ормузский пролив.
По словам американского лидера, Штатам придется "стереть Иран с лица земли", если он станет помехой для реализации этой операции.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-