Рубіо оголосив про нову фазу операції США на Близькому Сході
Джерело:  Bloomberg

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо офіційно підтвердив, що армія США завершила активну наступальну фазу війни проти Ірану та переходять до нової. Йдеться про розблокування Ормузької протоки.

Головні тези:

  • Наступна ціль США — створити транзитну зону.
  • Трамп погрожує знищити Іран, якщо той буде заважати процесу.

Нова фаза операції США на Близькому Сході — що відомо

З офіційною заявою з цього приводу Марко Рубіо виступив під час спілкування із журналістами у Білому домі.

За словами глави Держдепу США, операція "Епічна лють" — завершена.

Ми досягли цілей цієї операції, — стверджує американський дипломат.

На цьому тлі Марко Рубіо також пояснив журналістам, як Сполучені Штати планують розблокувати Ормузьку протоку.

Мета тут досить проста: створити транзитну зону, захищену бульбашкою — військово-морськими та повітряними силами США — а потім дозволити кораблям, які хочуть рухатися, пройти через неї і дістатися до ринку, щоб почати підвищувати впевненість у можливості це зробити.

Марко Рубіо

Державний секретар США

Що важливо розуміти, ще 4 травня президент США Дональд Трамп публічно заявив про початок операціх "Проєкт Свобода" з метою супроводу суден через Ормузьку протоку.

За словами американського лідера, Штатам доведеться "змести Іран з лиця землі", якщо він стане перешкодою для реалізації цієї операції.

