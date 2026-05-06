Рубіо оголосив про нову фазу операції США на Близькому Сході

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо офіційно підтвердив, що армія США завершила активну наступальну фазу війни проти Ірану та переходять до нової. Йдеться про розблокування Ормузької протоки.
Головні тези:
- Наступна ціль США — створити транзитну зону.
- Трамп погрожує знищити Іран, якщо той буде заважати процесу.
Нова фаза операції США на Близькому Сході — що відомо
З офіційною заявою з цього приводу Марко Рубіо виступив під час спілкування із журналістами у Білому домі.
За словами глави Держдепу США, операція "Епічна лють" — завершена.
На цьому тлі Марко Рубіо також пояснив журналістам, як Сполучені Штати планують розблокувати Ормузьку протоку.
Що важливо розуміти, ще 4 травня президент США Дональд Трамп публічно заявив про початок операціх "Проєкт Свобода" з метою супроводу суден через Ормузьку протоку.
За словами американського лідера, Штатам доведеться "змести Іран з лиця землі", якщо він стане перешкодою для реалізації цієї операції.
