Рубіо оголосив про нову фазу операції США на Близькому Сході

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо офіційно підтвердив, що армія США завершила активну наступальну фазу війни проти Ірану та переходять до нової. Йдеться про розблокування Ормузької протоки.

Нова фаза операції США на Близькому Сході — що відомо

З офіційною заявою з цього приводу Марко Рубіо виступив під час спілкування із журналістами у Білому домі.

За словами глави Держдепу США, операція "Епічна лють" — завершена.

Ми досягли цілей цієї операції, — стверджує американський дипломат. Поширити

На цьому тлі Марко Рубіо також пояснив журналістам, як Сполучені Штати планують розблокувати Ормузьку протоку.

Мета тут досить проста: створити транзитну зону, захищену бульбашкою — військово-морськими та повітряними силами США — а потім дозволити кораблям, які хочуть рухатися, пройти через неї і дістатися до ринку, щоб почати підвищувати впевненість у можливості це зробити. Марко Рубіо Державний секретар США

Що важливо розуміти, ще 4 травня президент США Дональд Трамп публічно заявив про початок операціх "Проєкт Свобода" з метою супроводу суден через Ормузьку протоку.