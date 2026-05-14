Рубио сомневается в необходимости существования НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио задал вопрос о смысле существования НАТО из-за отказа некоторых партнеров в использовании авиабаз для ударов Соединенных Штатов по Ирану.

Рубио набросился на партнеров США по НАТО

Об этом он сказал в интервью Fox News, текст которого приводит Госдеп.

По словам госсекретаря, одной из причин, по которой он поддерживал НАТО, было то, что это давало США право на размещение военных баз.

И поэтому, когда партнеры по НАТО отказывают вам в использовании этих баз — когда в главном, почему НАТО полезно для Америки, нам сейчас отказывает, например, Испания, — какой смысл тогда в Альянсе? Это начинает превращаться во что-то вроде "они являются союзниками, когда им это выгодно". Марк Рубио Госсекретарь США

Он признал, что есть страны в НАТО, которые очень помогли:

Выделю только одну — Португалию. Они сказали "да" еще до того, как мы даже спросили — рассказали им, в чем вопрос.

Также он назвал Польшу, Румынию и Болгарию.

Другие, такие как Испания, вели себя ужасно, просто ужасно. Поэтому я действительно считаю, что есть несколько очень правильных вопросов относительно НАТО, а именно: какова цель пребывания в альянсе, польза от которого для нас заключается в этих правах на размещение военных баз, если во время конфликта, такого, как мы имели с Ираном, они могут отказать нам в использовании этих баз? Поделиться

Рубио не понимает, зачем США оставаться в НАТО.