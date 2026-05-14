Рубио сомневается в необходимости существования НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио задал вопрос о смысле существования НАТО из-за отказа некоторых партнеров в использовании авиабаз для ударов Соединенных Штатов по Ирану.
Главные тезисы
- Марко Рубио высказал сомнения в необходимости существования НАТО из-за отказов партнеров предоставить авиабазы для действий США.
- Госсекретарь поднял вопрос об основной цели альянса и выразил сомнения в пользе НАТО для Соединенных Штатов.
Рубио набросился на партнеров США по НАТО
Об этом он сказал в интервью Fox News, текст которого приводит Госдеп.
По словам госсекретаря, одной из причин, по которой он поддерживал НАТО, было то, что это давало США право на размещение военных баз.
Он признал, что есть страны в НАТО, которые очень помогли:
Выделю только одну — Португалию. Они сказали "да" еще до того, как мы даже спросили — рассказали им, в чем вопрос.
Также он назвал Польшу, Румынию и Болгарию.
Рубио не понимает, зачем США оставаться в НАТО.
Так зачем мы там? Только для того, чтобы защищать их, а не для продвижения наших национальных интересов? Это очень правильный вопрос, на который мы должны ответить.
