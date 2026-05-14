Рубио сомневается в необходимости существования НАТО
Категория
Политика
Дата публикации

Рубио сомневается в необходимости существования НАТО

Рубио
Читати українською

Госсекретарь США Марко Рубио задал вопрос о смысле существования НАТО из-за отказа некоторых партнеров в использовании авиабаз для ударов Соединенных Штатов по Ирану.

Главные тезисы

  • Марко Рубио высказал сомнения в необходимости существования НАТО из-за отказов партнеров предоставить авиабазы для действий США.
  • Госсекретарь поднял вопрос об основной цели альянса и выразил сомнения в пользе НАТО для Соединенных Штатов.

Рубио набросился на партнеров США по НАТО

Об этом он сказал в интервью Fox News, текст которого приводит Госдеп.

По словам госсекретаря, одной из причин, по которой он поддерживал НАТО, было то, что это давало США право на размещение военных баз.

И поэтому, когда партнеры по НАТО отказывают вам в использовании этих баз — когда в главном, почему НАТО полезно для Америки, нам сейчас отказывает, например, Испания, — какой смысл тогда в Альянсе? Это начинает превращаться во что-то вроде "они являются союзниками, когда им это выгодно".

Марк Рубио

Марк Рубио

Госсекретарь США

Он признал, что есть страны в НАТО, которые очень помогли:

Выделю только одну — Португалию. Они сказали "да" еще до того, как мы даже спросили — рассказали им, в чем вопрос.

Также он назвал Польшу, Румынию и Болгарию.

Другие, такие как Испания, вели себя ужасно, просто ужасно. Поэтому я действительно считаю, что есть несколько очень правильных вопросов относительно НАТО, а именно: какова цель пребывания в альянсе, польза от которого для нас заключается в этих правах на размещение военных баз, если во время конфликта, такого, как мы имели с Ираном, они могут отказать нам в использовании этих баз?

Рубио не понимает, зачем США оставаться в НАТО.

Так зачем мы там? Только для того, чтобы защищать их, а не для продвижения наших национальных интересов? Это очень правильный вопрос, на который мы должны ответить.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Марко Рубио есть все шансы стать новым президентом США
Рубио может возглавить Белый дом
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Рубио попытается разрешить конфликт Трампа и Мелони
Рубио хочет помирить США и Италию
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Рубио объявил о новой фазе операции США на Ближнем Востоке
Рубио

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?