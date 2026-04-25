У Марко Рубио есть все шансы стать новым президентом США

В команде действующего президента США Дональда Трампа все чаще склоняются к мнению, что его преемником станет шеф американской дипломатии Марк Рубио, а не Джей Ди Вэнс, как считалось ранее.
Главные тезисы
- Главное преимущество Рубио заключается в том, что он никогда не был участником громких скандалов.
- Несмотря на это, Вэнс не собирается сдавать позиции в команде Трампа.
Рубио может возглавить Белый дом
Уже 7 ноября 2028 года в США состоятся новые президентские выборы.
Если раньше считалось, что республиканцев на них будет представлять вице-президент Джей Ди Вэнс, то теперь члены команды Трампа все чаще склоняются к мнению, что Марк Рубио является гораздо лучшей кандидатурой.
Глава Госдепа США успешно продемонстрировал свои усилия во время свержениия режима Николаса Мадуро в Венесуэле, что усилило его авторитет в Белом доме.
Более того, он славится непоколебимой преданностью Трампу и всей его команде.
Новый опрос CPAC, который провели в марте, указывает на то, что рейтинг Рубио стремительно вырос – до 35 процентов по сравнению с 3 процентами прошлого года.
Что касается рейтинга Вэнса, то он ощутимо просел по сравнению с прошлогодними 61 процентом. Тем не менее, соратник Трампа все-таки сохраняет лидерство с 53 процентами.
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-