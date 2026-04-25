У Марко Рубио есть все шансы стать новым президентом США
У Марко Рубио есть все шансы стать новым президентом США

Рубио может возглавить Белый дом
Источник:  Politico

В команде действующего президента США Дональда Трампа все чаще склоняются к мнению, что его преемником станет шеф американской дипломатии Марк Рубио, а не Джей Ди Вэнс, как считалось ранее.

Главные тезисы

  • Главное преимущество Рубио заключается в том, что он никогда не был участником громких скандалов.
  • Несмотря на это, Вэнс не собирается сдавать позиции в команде Трампа.

Рубио может возглавить Белый дом

Уже 7 ноября 2028 года в США состоятся новые президентские выборы.

Если раньше считалось, что республиканцев на них будет представлять вице-президент Джей Ди Вэнс, то теперь члены команды Трампа все чаще склоняются к мнению, что Марк Рубио является гораздо лучшей кандидатурой.

Глава Госдепа США успешно продемонстрировал свои усилия во время свержениия режима Николаса Мадуро в Венесуэле, что усилило его авторитет в Белом доме.

Более того, он славится непоколебимой преданностью Трампу и всей его команде.

Новый опрос CPAC, который провели в марте, указывает на то, что рейтинг Рубио стремительно вырос – до 35 процентов по сравнению с 3 процентами прошлого года.

Что касается рейтинга Вэнса, то он ощутимо просел по сравнению с прошлогодними 61 процентом. Тем не менее, соратник Трампа все-таки сохраняет лидерство с 53 процентами.

Людям Рубио, конечно, нравится, но только Марко должен решить, хочет ли он этого (баллотироваться в президенты США – ред.) – заявил один из инсайдеров в Белом доме.

