Марко Рубіо має всі шанси стати новим президентом США
У команді чинного президента США Дональда Трампа дедалі частіше схиляються до думки, що його наступником стане шеф американської дипломатії Марко Рубіо, а не Джей Ді Венс, як вважалося раніше.

  • Головною перевагою Рубіо є те, що він ніколи не був учасником гучних скандалів.
  • Попри це, Венс не збирається здавати позиції у команді Трампа.

Рубіо може очолити Білий дім

Уже 7 листопада 2028 року в США відбудуться нові президентські вибори.

Якщо раніше вважалося, що республіканців на них буде представляти віцепрезидент Джей Ді Венс, то тепер члени команди Трампа дедалі частіше схиляються до думки, що Марко Рубіо є набагато кращою кандидатурою.

Глава Держдепу США успішно продемонстрував свої зусилля під час повалення режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі, що посилило його авторитет у Білому домі.

Ба більше, він славиться непохитною відданістю Трампу та усій його команді.

Нове опитуванням CPAC, яке провели у березні, вказує на те, що рейтинг Рубіо стрімко зріс – до 35 відсотків порівняно з 3 відсотками минулого року.

Що стосується рейтингу Венса, то він відчутно просів порівняно з минулорічними 61 відсотком. Попри це, соратник Трампа все-таки зберігає лідерство з 53 відсотками.

Людям Рубіо, звичайно, подобається, але лише Марко повинен вирішити, чи хоче він цього (балотуватися у президенти США - ред.) - заявив один із інсайдерів у Білому домі.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп "подарував" Путіну ще 10 млрд дол на війну проти України
Володимир Зеленський
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У НАТО відреагували на намір Трампа вигнати Іспанію з Альянсу
НАТО публічно дав відсіч Трампу
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп не зміг налякати Британію помстою за дії Стармера
Стармер не боїться “помсти” Трампа

