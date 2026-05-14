Рубіо сумнівається у необхідності існування НАТО

Держсекретар США Марко Рубіо поставив запитання про сенс існування НАТО через відмови деяких партнерів у використанні авіабаз для ударів Сполучених Штатів по Ірану.
Головні тези:
- Марко Рубіо поставив питання про сенс існування НАТО через відмову деяких партнерів надавати авіабази для дій США.
- Політик висловив сумніви у користі від НАТО, коли Іспанія відмовила в розміщенні військ Сполучених Штатів.
Рубіо накинувся на партнерів США по НАТО
Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, текст якого наводить Держдеп.
За словами держсекретаря, однією з причин, чому він підтримував НАТО, було те, що це давало США право на розміщення військових баз.
Він визнав, що є країни в НАТО, які дуже допомогли:
Виокремлю лише одну — Португалію. Вони сказали "так" ще до того, як ми навіть запитали — розповіли їм, у чому полягає питання.
Також він Назвав Польщу, Румунію і Болгарію.
Тож Рубіо не розуміє, навіщо США залишатися у НАТО.
Тож навіщо ми там? Лише для того, щоб захищати їх, а не для просування наших національних інтересів? Це дуже слушне запитання, на яке ми маємо відповісти.
