Израиль и Иран обменялись воздушными ударами вопреки предостережениям Трампа
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль и Иран обменялись воздушными ударами вопреки предостережениям Трампа

самолет
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Источник:  CNN

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в понедельник, что нанесла удары по военным объектам на западе и в центре Ирана в ответ на ракетные атаки.

Главные тезисы

  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам в Иране в ответ на ракетные атаки со стороны Ирана.
  • Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля к воздержанию от эскалации конфликта, но Иран и Израиль продолжили военные действия.

Израиль и Иран возобновили военные действия

По данным ЦАХАЛ, ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам на западе и в центре Ирана через несколько часов после того, как Иран выпустил залп ракет по северу Израиля.

По данным местных медиа, звуки взрывов были слышны в Тегеране, Тебризе и Исфахане (Иран).

В своем заявлении военные сообщают, что израильские ВВС нанесли авиаудар по «нескольким целям» на нефтехимическом комплексе в районе Махшахра, а дополнительные подробности будут предоставлены позже.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует призвать премьер-министра Беньямина Нетаньяху воздержаться от любых ответных мер на ракетные атаки.

Позже утром Иран запустил ответный залп ракет в сторону Израиля. По данным военных, все иранские ракеты были перехвачены.

По словам спасательных служб, в результате попадания обломка иранской ракеты было повреждено несколько домов в поселении на Западном берегу реки Иордан. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Старший советник верховного лидера Ирана предупредил: если Израиль продолжит эскалацию, Тегеран может заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив — еще один ключевой морской коридор на Ближнем Востоке.

Накануне Иран впервые с апреля нанес ракетный удар по Израилю — две баллистические ракеты по северу страны перехватили системы ПВО. После этого Трамп позвонил по телефону Нетаньяху и заявил, что проинструктирует его воздержаться от ответа.

У него не будет выбора. Я принимаю решение. Я принимаю все решения. Он — нет.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На этой неделе Иран также приостановил переговоры с США по продолжению израильских ударов по Ливану и заявил, что вернется к диалогу только после их прекращения.

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