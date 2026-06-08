Израиль и Иран обменялись воздушными ударами вопреки предостережениям Трампа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в понедельник, что нанесла удары по военным объектам на западе и в центре Ирана в ответ на ракетные атаки.
Главные тезисы
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам в Иране в ответ на ракетные атаки со стороны Ирана.
- Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля к воздержанию от эскалации конфликта, но Иран и Израиль продолжили военные действия.
Израиль и Иран возобновили военные действия
По данным ЦАХАЛ, ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам на западе и в центре Ирана через несколько часов после того, как Иран выпустил залп ракет по северу Израиля.
По данным местных медиа, звуки взрывов были слышны в Тегеране, Тебризе и Исфахане (Иран).
В своем заявлении военные сообщают, что израильские ВВС нанесли авиаудар по «нескольким целям» на нефтехимическом комплексе в районе Махшахра, а дополнительные подробности будут предоставлены позже.
Позже утром Иран запустил ответный залп ракет в сторону Израиля. По данным военных, все иранские ракеты были перехвачены.
По словам спасательных служб, в результате попадания обломка иранской ракеты было повреждено несколько домов в поселении на Западном берегу реки Иордан. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
Старший советник верховного лидера Ирана предупредил: если Израиль продолжит эскалацию, Тегеран может заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив — еще один ключевой морской коридор на Ближнем Востоке.
Накануне Иран впервые с апреля нанес ракетный удар по Израилю — две баллистические ракеты по северу страны перехватили системы ПВО. После этого Трамп позвонил по телефону Нетаньяху и заявил, что проинструктирует его воздержаться от ответа.
На этой неделе Иран также приостановил переговоры с США по продолжению израильских ударов по Ливану и заявил, что вернется к диалогу только после их прекращения.
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