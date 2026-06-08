Ізраїль та Іран обмінялися повітряними ударами попри застереження Трампа

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила в понеділок, що завдала ударів по військових об’єктах на заході та в центрі Ірану у відповідь на ракетні атаки.

Ізраїль та Іран поновили військові дії

За даними ЦАХАЛ, ВПС Ізраїлю завдали ударів по військових об’єктах на заході та в центрі Ірану через кілька годин після того, як Іран випустив залп ракет по півночі Ізраїлю.

За даними місцевих медіа, звуки вибухів було чутно в Тегерані, Тебрізі та Ісфахані (Іран).

У своїй заяві військові повідомляють, що ізраїльські ВПС завдали авіаудару по «декількох цілях» на нафтохімічному комплексі в районі Махшахра, а додаткові подробиці будуть надані пізніше.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує закликати прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу утриматися від будь-яких заходів у відповідь на ракетні атаки. Поширити

Пізніше зранку Іран запустив залп ракет у відповідь у сторону Ізраїлю. За даними військових, усі іранські ракети були перехоплені.

За словами рятувальних служб, внаслідок потрапляння уламка іранської ракети було пошкоджено кілька будинків у поселенні на Західному березі річки Йордан. Про постраждалих у результаті інциденту не повідомляється.

Старший радник верховного лідера Ірану попередив: якщо Ізраїль продовжить ескалацію, Тегеран може заблокувати Баб-ель-Мандебську протоку — ще один ключовий морський коридор на Близькому Сході.

Напередодні Іран вперше з квітня завдав ракетного удару по Ізраїлю — дві балістичні ракети по півночі країни перехопили системи ППО. Після цього Трамп зателефонував Нетаньяху і заявив, що проінструктує його утриматися від відповіді.

Він не матиме вибору. Я приймаю рішення. Я приймаю всі рішення. Він — ні. Дональд Трамп Президент США

Цього тижня Іран також призупинив переговори зі США через продовження ізраїльських ударів по Лівану і заявив, що повернеться до діалогу лише після їх припинення.