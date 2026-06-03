Трамп заявил о согласии Ирана отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранский режим согласился не обладать ядерным оружием, но добавил, что Тегеран все еще может «передумать».

Трамп сделал неоднозначное заявление насчет Ирана и ядерного оружия

Об этом Трамп заявил в подкасте Pod Force One издания New York Post.

Я действительно должен был сказать, что мы должны что-то делать по Ирану, потому что независимо от того, как хорошо у нас обстоят дела (в экономике — ред.), мы не можем позволить им иметь ядерное оружие. Они уже согласились, что без ядерного оружия. Дональд Трамп Президент США

По просьбе подтвердить, что иранский режим согласился на это условие, Трамп ответил: «О да, они согласились на это».

Я имею в виду, что сейчас они могут изменить свое мнение, но это была одна из тех вещей, на которые они должны были согласиться, и они согласились на это. Это было самое важное. Поделиться

На вопрос, будет ли блокада Ормузского пролива все еще продлиться до Дня труда, который в США отмечают 7 сентября, Трамп ответил: «Я думаю, что это возможно, но считаю это маловероятным. Я думаю, что это решится достаточно быстро.

Трамп также заявил, что надеется встретиться с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, которого не видели на публике с начала войны 28 февраля, когда США и Израиль совершили внезапные авиаудары, в результате которых, по сообщениям, он получил ранение