Трамп заявил о согласии Ирана отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранский режим согласился не обладать ядерным оружием, но добавил, что Тегеран все еще может «передумать».
Главные тезисы
- Президент США сообщил о согласии Ирана отказаться от ядерного оружия, но отметил возможность изменения позиции режима.
- Трамп подчеркнул необходимость предотвращения распространения ядерного вооружения и выразил надежду на мирные переговоры.
Трамп сделал неоднозначное заявление насчет Ирана и ядерного оружия
Об этом Трамп заявил в подкасте Pod Force One издания New York Post.
По просьбе подтвердить, что иранский режим согласился на это условие, Трамп ответил: «О да, они согласились на это».
На вопрос, будет ли блокада Ормузского пролива все еще продлиться до Дня труда, который в США отмечают 7 сентября, Трамп ответил: «Я думаю, что это возможно, но считаю это маловероятным. Я думаю, что это решится достаточно быстро.
Трамп также заявил, что надеется встретиться с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, которого не видели на публике с начала войны 28 февраля, когда США и Израиль совершили внезапные авиаудары, в результате которых, по сообщениям, он получил ранение
Он участвует (в переговорах — ред.), безусловно. Да, я хотел бы с ним встретиться. Я бы с удовольствием встретился со всеми. Я хотел бы с ним встретиться, и, вероятно, мы встретимся в какой-то момент, в зависимости от того, как все сложится, — сказал Трамп о Хаменее, уединение которого привело к тому, что мирные переговоры затянулись из-за многодневного процесса доставки писем обычной почтой.
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