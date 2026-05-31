Трамп хочет переписать мирное соглашение с Ираном на последнем этапе
Трамп снова изменил свою позицию
Источник:  Axios

Согласно данным Axios, американский лидер Дональд Трампа планирует пересмотреть отдельные положения будущего соглашения с официальным Тегераном, несмотря на то, что мирные переговоры близяться к своему завершению.

Главные тезисы

  • Больше всего Трампа волнует вопрос контроля над иранским обогащенным ураном.
  • В Белом доме убеждены, что стороны остаются близкими к финальному соглашению.

Как удалось узнать журналистам, после подробного ознакомления с проектом документа президент США озвучил дополнительные требования к договоренностям.

Его не остановило даже то, что их согласовали американские переговорщики во время контактов с иранскими коллегами.

Инсайдеры в Белом доме утверждают, что Дональд Трамп настроен подписать соглашение в ближайшее время, однако настаивает на более жестких условиях по нескольким ключевым вопросам.

На сегодняшний день больше всего вопросов у президента США остаются до положений, связанных с иранской ядерной программой.

Что важно понимать, текущий проект предусматривает обязательства Тегерана не создавать ядерное оружие, а также запуск 60-дневного переговорного процесса по ограничению ядерной деятельности Ирана и возможному ослаблению американских санкций.

Сейчас Дональд Трамп требует более подробно расписать процедуру передачи или изъятия обогащенного Ирана и конкретные сроки выполнения этих обязательств.

Более того, глава Белого дома предлагает внести изменения в формулировки, касающиеся судоходства через Ормузский пролив.

