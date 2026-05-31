Трамп хочет переписать мирное соглашение с Ираном на последнем этапе

Согласно данным Axios, американский лидер Дональд Трампа планирует пересмотреть отдельные положения будущего соглашения с официальным Тегераном, несмотря на то, что мирные переговоры близяться к своему завершению.
Главные тезисы
- Больше всего Трампа волнует вопрос контроля над иранским обогащенным ураном.
- В Белом доме убеждены, что стороны остаются близкими к финальному соглашению.
Трамп снова изменил свою позицию
Как удалось узнать журналистам, после подробного ознакомления с проектом документа президент США озвучил дополнительные требования к договоренностям.
Его не остановило даже то, что их согласовали американские переговорщики во время контактов с иранскими коллегами.
Инсайдеры в Белом доме утверждают, что Дональд Трамп настроен подписать соглашение в ближайшее время, однако настаивает на более жестких условиях по нескольким ключевым вопросам.
На сегодняшний день больше всего вопросов у президента США остаются до положений, связанных с иранской ядерной программой.
Что важно понимать, текущий проект предусматривает обязательства Тегерана не создавать ядерное оружие, а также запуск 60-дневного переговорного процесса по ограничению ядерной деятельности Ирана и возможному ослаблению американских санкций.
Сейчас Дональд Трамп требует более подробно расписать процедуру передачи или изъятия обогащенного Ирана и конкретные сроки выполнения этих обязательств.
Более того, глава Белого дома предлагает внести изменения в формулировки, касающиеся судоходства через Ормузский пролив.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-