Трамп хоче переписати мирну угоду з Іраном на останньому етапі

Згідно з даними Axios, американський лідер Дональд Трампа планує переглянути окремі положення майбутньої угоди з офіційним Тегераном, попри те, що мирні перемовини наблизилися до свого завершення.

Трамп знову змінив свою позицію

Як вдалося дізнатися журналістам, після детального ознайомлення з проєктом документа президент США озвучив додаткові вимоги до домовленостей.

Його не зупинило навіть те, що їх уже узгодили американські переговірники під час контактів з іранськими колегами.

Інсайдери у Білому домі стверджують, що Дональд Трамп налаштований підписати угоду найближчим часом, однак наполягає на жорсткіших умовах у кількох ключових питаннях.

Станом на сьогодні найбільше питань у президента США залишаються до положень, пов’язаних з іранською ядерною програмою.

Що важливо розуміти, поточний проєкт передбачає зобов’язання Тегерана не створювати ядерну зброю, а також запуск 60-денного переговорного процесу щодо обмеження ядерної діяльності Ірану та можливого послаблення американських санкцій.

Зараз Дональд Трамп вимагає детальніше розписати процедуру передачі або вилучення збагаченого ірану і конкретні терміни виконання цих зобов’язань.

Ба більше, глава Білого дому пропонує внести зміни до формулювань, які стосуються судноплавства через Ормузьку протоку.