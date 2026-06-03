Трамп заявив про згоду Ірану відмовитися від ядерної зброї
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Трамп заявив про згоду Ірану відмовитися від ядерної зброї

Трамп
Джерело:  CNBC

Президент США Дональд Трамп заявив, що іранський режим погодився не мати ядерної зброї, але додав, що Тегеран все ще може «передумати».

Головні тези:

  • Трамп заявив, що Іран погодився відмовитися від ядерної зброї, але залишається ймовірність, що режим може передумати.
  • Президент США наголосив на важливості запобігання поширенню ядерної зброї та висловив сподівання на мирні переговори.

Трамп зробив неоднозначну заяву щодо Ірану та ядерної зброї

Про це Трамп заявив у подкасті «Pod Force One» видання New York Post.

Я дійсно мусив сказати, що ми маємо щось робити щодо Ірану, бо незалежно від того, як добре у нас йдуть справи (в економіці – ред.), ми не можемо дозволити їм мати ядерну зброю. Вони вже погодилися, що не матимуть ядерної зброї.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На прохання підтвердити, що іранський режим погодився на цю умову, Трамп відповів: «О так, вони погодилися на це».

Я маю на увазі, що зараз вони можуть змінити свою думку, але це було одне з тих речей, на які вони мусили погодитися, і вони погодилися на це. Це було найважливіше.

На запитання, чи блокада Ормузької протоки все ще триватиме до Дня праці, який в США відзначають 7 вересня, Трамп відповів: «Я думаю, що це можливо, але вважаю це малоймовірним. Я думаю, що це вирішиться досить швидко».

Трамп також заявив, що сподівається зустрітися з верховним лідером Ірану Моджтабою Хаменеї, якого не бачили на публіці з початку війни 28 лютого, коли США та Ізраїль здійснили раптові авіаудари, в результаті яких, за повідомленнями, він отримав поранення

Він бере участь (у переговорах – ред.), безперечно. Так, я хотів би з ним зустрітися. Я б із задоволенням зустрівся з усіма. Я хотів би з ним зустрітися, і, ймовірно, ми зустрінемося в якийсь момент, залежно від того, як все складеться, — сказав Трамп про Хаменеї, чиє усамітнення призвело до того, що мирні переговори затягнулися через багатоденний процес доставки листів звичайною поштою.

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