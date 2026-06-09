США впервые потеряли вертолет Apache на Ближнем Востоке

Согласно данным The New York Times, недалеко от Ормузского пролива произошла авиакатастрофа боевого вертолета Apache армии США: два члена экипажа смогли выжить.

Новая потеря армии США на Ближнем Востоке — что известно

Пока журналисты не смогли узнать, какая причина авиакатастрофы Apache.

Это произошло на фоне обострения ситуации в регионе, поэтому вполне возможно, что вертолет сбили иранские военные.

С официальным заявлением на этот счет уже выступил президент США Дональд Трамп.

По словам последнего, члены экипажа чувствуют себя хорошо. Кроме того, американский лидер пообещал, что подробности инцидента будут обнародованы в скором времени.

Американские военные использовали вертолеты Apache, а также беспилотники MQ-9 Reaper и боевые самолеты F/A-18 и F-35 в рамках действий Центрального командования, направленных на противодействие фактическому закрытию Ираном Ормузского пролива для большинства коммерческого судоходства. Поделиться

Иран сбил около 30 беспилотников Reaper, а несколько американских истребителей были потеряны в результате огня противника и дружественного огня с начала войны 28 февраля.