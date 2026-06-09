США впервые потеряли вертолет Apache на Ближнем Востоке

Согласно данным The New York Times, недалеко от Ормузского пролива произошла авиакатастрофа боевого вертолета Apache армии США: два члена экипажа смогли выжить.
Главные тезисы
- Белый дом пока не спешит раскрывать причину падения.
- Это первый вертолет Apache, потерянный в войне с Ираном.
Новая потеря армии США на Ближнем Востоке — что известно
Пока журналисты не смогли узнать, какая причина авиакатастрофы Apache.
Это произошло на фоне обострения ситуации в регионе, поэтому вполне возможно, что вертолет сбили иранские военные.
С официальным заявлением на этот счет уже выступил президент США Дональд Трамп.
По словам последнего, члены экипажа чувствуют себя хорошо. Кроме того, американский лидер пообещал, что подробности инцидента будут обнародованы в скором времени.
Иран сбил около 30 беспилотников Reaper, а несколько американских истребителей были потеряны в результате огня противника и дружественного огня с начала войны 28 февраля.
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