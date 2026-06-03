США та Іран відновили бойові дії на Близькому Сході
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США та Іран відновили бойові дії на Близькому Сході

авіація США
Джерело:  CNN

Згідно з даними CNN, американські та іранські військові обмінялися потужними ударами під час однієї з наймасштабніших нічних атак з дня встановлення перемир’я у квітні.

Головні тези:

  • Нова хвиля ескалації стала наслідком провалу мирних перемовин.
  • Іранський режим визнав, що завдав ударів по "американській авіаційній та вертолітній базі" в регіоні.

Ситуація на Близькому Сході знову загострюється

Як вдалося дізнатися журналістам, бойові дії в регіоні розгорілися через те, що мирні переговори не дали бажаного результату жодній із країн.

Фактично йдеться про те, що вони опинилися на межі зриву після кількох днів взаємних звинувачень та зростання невдоволення з усіх боків.

Військові дії у вівторок ввечері, судячи з усього, почалися з того, що американські військові завдали удару ракетою Hellfire по нафтовому танкеру під прапором Ботсвани, який прямував до іранського порту на острові Харк.

Як стверджують у Центральному командуванні США (CENTCOM), судно не виконало вимоги Штатів щодо блокади іранських портів.

Після цього Іран офіційно підтвердив, що атакував ракетою судно під ліберійським прапором.

Нова хвиля ескалації почалася, коли американські військові вдарили по іранській наземній станції управління на острові Кешм, неподалік від Ормузької протоки.

На цьому тлі Іран запустив ракети та безпілотники у напрямку країн Перської затоки — Кувейту та Бахрейну.

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