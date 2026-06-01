Іран призупиняє переговори зі США і повністю перекриває Ормузьку протоку
Іран
Джерело:  Tasnim

Іран оголосив про призупинення переговорів зі США через активізацію бойових дій у Лівані.

Головні тези:

  • Іран призупинив переговори зі США через активізацію бойових дій у Лівані та вимагає припинення агресивних дій армії Ізраїлю в Газі та Лівані.
  • Збройні сили Ірану та угруповання “Фронту опору” готові відповісти на дії Ізраїлю і розгорнути нові фронти у регіоні.

Іран поставив на “паузу” перемовини зі США

Зазначається, що Збройні сили Ірану та всі угруповання "Фронту опору" (неформальний союз Ірану та підтримуваних ним політичних та військових організацій на Близькому Сході) "рішуче налаштовані відповісти на злочини сіоністів і відкрити нові фронти".

За інформацією Tasnim, з огляду "на продовження злочинів Ізраїлю" в Лівані та враховуючи, що Ліван був однією з передумов для перемир'я — яке зараз порушено на всіх фронтах — іранська переговорна команда "призупиняє діалог та обмін повідомленнями через посередників".

Іранські офіційні особи та переговірники наголосили на негайному припиненні "агресивних та варварських операцій армії ізраїльського режиму" в Газі та Лівані, а також на необхідності повного виведення військ з окупованих територій Лівану.

Вони заявили, що доти, доки позиція Ірану та "Фронту опору" в цьому питанні не буде закріплена, жодних подальших переговорів не відбуватиметься.

Крім того, "Фронт Опору" та Іран включили до свого порядку денного повну блокаду Ормузької протоки та активізацію інших фронтів, зокрема Баб-ель-Мандебської протоки.

