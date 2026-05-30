Збройні сили США тримають блокаду іранських портів
Збройні сили США вивели з ладу торгове судно Lian Star, яке намагалося прорвати американську блокаду портів Ірану.

США не пропускають торгові судна в іранські порти

Про це 30 травня повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) у соцмережі X.

29 травня американські війська, що діють в Оманській затоці, застосували заходи блокади, вивівши з ладу морське судно під прапором Гамбії, яке намагалося пройти до іранського порту.

Зазначається, що судно Lian Star рухалося міжнародними водами в напрямку іранського порту в Оманській затоці й проігнорувало численні попередження.

Американський літак вивів судно з ладу, випустивши ракету Hellfire у машинне відділення судна після того, як екіпаж Lian Star не підкорився вимогам. Судно більше не прямує до Ірану.

Додається, що збройні сили США вивели з ладу вже п’ять комерційних суден і змінили курс 116 суден, щоб повністю забезпечити дотримання блокади портів ісламської республіки.

