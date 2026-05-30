Збройні сили США тримають блокаду іранських портів

Збройні сили США вивели з ладу торгове судно Lian Star, яке намагалося прорвати американську блокаду портів Ірану.
Головні тези:
- США вивели з ладу торгове судно Lian Star, яке намагалося прорвати блокаду іранських портів.
- Американські війська застосували заходи блокади, вивівши з ладу підозріле морське судно під прапором Гамбії.
США не пропускають торгові судна в іранські порти
Про це 30 травня повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) у соцмережі X.
Зазначається, що судно Lian Star рухалося міжнародними водами в напрямку іранського порту в Оманській затоці й проігнорувало численні попередження.
Американський літак вивів судно з ладу, випустивши ракету Hellfire у машинне відділення судна після того, як екіпаж Lian Star не підкорився вимогам. Судно більше не прямує до Ірану.
May 30, 2026
Додається, що збройні сили США вивели з ладу вже п’ять комерційних суден і змінили курс 116 суден, щоб повністю забезпечити дотримання блокади портів ісламської республіки.
